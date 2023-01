Jakub Štáfek ve špionážním thrilleru z prostředí civilní rozvědky: Extraktoři se natáčeli v Turecku na hranici s Íránem

Hrdinové šestidílné minisérie Extraktoři neváhali strávit nějaký čas na turecké hranici s Íránem, aby dostali na kameru ty nejlepší záběry.

Extraktoři nabídnou atraktivní prostředí civilní rozvědky

Už teď se ví, že se v různých rolích představí nejen Jakub Štáfek, ale také Jan Révai, známý z muzikálu Rebelové nebo Specialisté, Pavla Gajdošíková, Klára Cibulková, herečka z Ordinace v růžové zahradě, populární Ondřej Vetchý nebo miláček ženského publika Ján Koleník, hvězda filmu Šťastný nový rok. V Turecku se mělo natáčet celý říjen.

Podle sociálních sítí by se ve špionážním thrilleru měla objevit také Michaela Petřeková, hvězda seriálu ZOO, a influencerka Gabriela Heclová, který nyní studuje na pražské FAMU na Katedře produkce. Co si dámy zahrají, není jasné, ale právě Petřeková sdílela svou fotografii z Turecka s popisem „Dana“ a několikrát ukázala na stories také Jakuba Štáfka. Je tak dost pravděpodobné, že spolupracovali na stejném projektu. Bude to zcela nová role, než ze které ji známe ze ZOO. Michaela se před Vánoci k roli advokátky Markéty Tomečkové vrátila. Jak často ji v seriálu uvidíme, není zatím jasné.

Další počin z dílny Voyo Originál

Projekt vzniká pod značkou Voyo Originál a bude plný akčních scén. „Já ztvárňuji jednoho z extraktorů, což je tajný zpravodaj nebo tajný člen rozvědky z Čech. Podílí se na záchranách různých lidí a řeší situace, které nastanou mimo ČR," nastínil Jan Révai pro Novinky.cz. Děj se bude točit kolem speciální jednotky české rozvědky, která pomáhá ohroženým Čechům v zahraničí. Když se někdo z českých občanů dostane do nebezpečí, extraktoři mu poskytnou pomoc.

V každém z dílů by měla být alespoň jedna velká akční scéna, což Jakuba Štáfka skutečně bavilo. I natáčení mimo Českou republiku si pochvaloval. „Je to dobrý scénář, baví mě, že se vydáme do zahraničí a že se snažíme být co nejvíce reální,“ řekl.

Diváci se na Nově mohou v novém roce těšit také na další sérii Odznaku Vysočina, tisková zpráva v červnu loňského roku mluvila také o pokračování Kriminálky Anděl. Na Voyu potěší nová kriminální série Hojer, další díly Ivety nebo lehce peprný seriál Sex O'Clock s Janou Švandovou.

Zdroj: ČSFD, televize Nova, TN.cz, Novinky.cz

KAM DÁL: Štěpán Kozub jako novodobý Menšík: Kvůli historkám o Láďovi s ním tchán nemluvil.