Žhavá novinka příštího roku: Značka Voyo přinese mladý a drzý seriál, vyvolá diskuzi nad intimními tématy

Vypadá to, že televize Nova našla své silné místo. Je jím značka Voyo Original, která přináší projekty, o kterých se zkrátka mluví. Jde o krátké série, které neběží v televizi, pravidelně však vychází na placené platformě. Takový koncept měla minisérie Guru s Vojtou Kotkem, Případ Roubal o jednom z nejznámějších českých vrahů v čele s Hynkem Čermákem nebo miniseriál Iveta o jedné z nejznámějších zpěvaček, kterou si zahrála Anička Fialová, a který se překvapivě dočkal pokračování, jež by měli uživatelé Voyo vidět příští rok.

Nový seriál vzbudí otázky

„V seriálu Sex O’Clock se naši hrdinové dostávají do situací, které nejspíše překvapí celou řadu lidí. Nechceme být prvoplánově bulvární, ani nahotou přitahovat pozornost. Jde nám o to vyvolat diskuzi nad intimními tématy, která jsou pro tuto generaci běžná, ale stále vzbuzují víc otázek než odpovědí,“ říká Karolína Zalabáková, která se režie ujala spolu s oblíbeným Janem Bártkem. Ten je v oboru vnímán jako obrovský talent, režii na vysoké škole vystudoval a soustavně se věnuje reklamě, videoklipům a mediální tvorbě.

Jan Bártek byl dokonce nominován na cenu Český lev za satirický seriál Kosmo. Je také dvojnásobným vítězem ceny Anděl za videoklip roku. V jeho portfoliu najdeme například videoklip skupiny Divokej Bill s písní Batalion nebo Báry Polákové s písní Po válce.

Kreativní producentka Voyo Marta Fenclová dle tiskové zprávy doplnila: „Česká společnost se považuje za velmi liberální a my prostřednictvím Sex O’Clock otestujeme, jestli to tak opravdu je. Nebudeme nikoho poučovat ani vzdělávat, spíše se pobavíme, dojmeme a přitom se, zcela bezbolestně, zamyslíme nad věcmi, které se stávají i v ‚lepších rodinách‘. V rodinách, které mají za to, že to nejhorší potkalo právě je.“

Hlavním hrdinou nového seriálu je mladý chlapec Adam, kterého hraje Maxmilián Kocek. Ten se od raného věku zabývá svou taneční kariérou a také otázkou, kdy už konečně přijde o panictví. Jeho otce ztvární Jan Révai, matku Juditu pak Petra Bučková. Babičku Gretu si zahraje Jana Švandová. Adam má také sestru Emu, tu hraje Sára Korbelová. Lásku svého života potká Adam na tanečním kurzu.

„Mou Juditu potkáte mezi ponožkami, praním, žehlením, vařením a s telefonem na uchu. Je to totiž daňařka. Snaží se oživit vztah se svým mužem a také se nezbláznit ze svých dvou puberťáků, kteří jsou plní hormonů a kdovíčeho. Všichni přitom společně bydlí v domě Juditiny matky, která je tak upřímná, že z toho chce Judita někdy vyskočit z okna. Jejich dům má však pouze jedno patro,“ řekla Petra Bučková o své roli.

Diváci se seriálu dočkají v prvních měsících příštího roku.

Zdroj: televize Nova, isprodukce.cz

