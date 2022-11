Největší boháči roku 2022: Nechybí Elon Musk, Jeff Bezos nebo majitel obchodů Louis Vuitton a Sephora

Česká republika má svého boháčského guru v časopisu Forbes, který každoročně sestavuje seznam těch nejbohatších lidí. Nepřekvapí vás, že pořadím zamíchala pandemie, která započala v březnu 2020, ruská invaze na Ukrajinu nebo pomalý růst trhů. Letošní žebříček tak obsahoval o 87 méně miliardářů než v roce 2021. Přesto v něm najdeme 2 668 miliardářů, kteří mají dohromady o 400 miliard dolarů méně než loni. Kdo se umístil na prvních pěti příčkách?

1. Elon Musk

Na topu celého žebříčku se drží Elon Musk, jehož aktuální hodnota majetku by měla být 219 miliard amerických dolarů. Jde o amerického podnikatele, inženýra a filantropa, který založil kosmickou společnost SpaceX. Stál také u zrodu automobilky Tesla, jejíž produkce aut meziročně vzrostla o 69 %, přestože se některé z jejich továren potýkaly s problémy. Tržby Tesly za první čtvrtletí roku 2022 dosáhly bezmála 19 miliard amerických dolarů, meziročně tak o 81 %, uvádí to například LynxBroker.cz.

V minulosti spoluvlastnil Musk například internetový platební systém PayPal, v letošním roce pak koupil sociální síť Twitter, čímž svůj vliv dále rozšířil. Hned krátce nato přikázal zaměstnancům delší pracovní dobu a žádal tvrdou morálku. Zaměstnanci Twitteru tak začali z firmy hromadně prchat, a ta se má teď údajně potýkat s velkými problémy. Ačkoliv má jeho majetek v současné době klesat, stále zůstává nejbohatším mužem planety.

2. Jeff Bezos

Na druhé místo řadí Forbes Jeffa Bezose, amerického podnikatele a donedávna výkonného ředitele zasilatelského obchodního řetězce Amazon.com. Do roku 2020 byl nejbohatším mužem planety a také prvním, který vlastnil majetek přesahující 200 miliard dolarů. V roce 2000 založil společnost Blue Origin, která podniká ve vesmírné turistice. Na přelomu let 2016 a 2017 dokonce získal zakázku v hodnotě 600 milionů dolarů pro americkou tajnou službu CIA, které má poskytovat cloudové služby.

Zahrál si také v roce 2016 ve filmu Star Trek: Do neznáma, kde ztvárnil mimozemského důstojníka Hvězdné flotily. V roce 2019 se rozvedl, jeho bývalá manželka MacKenzie se tehdy stala čtvrtou nejzámožnější ženou planety.

3. Bernard Arnault s rodinou

Jeho jméno vám možná nic neřekne, když ale napovíme koncern LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton SA, pod které spadá mimo jiné také Sephora, Givenchy, Céline, Kenzo, Marc Jacobs, Fendi, Dior Watches, Bulgari, Donna Karan nebo Berluti, někteří už budou doma.

Bernard Arnault je francouzský podnikatel a třetí nejbohatší člověk na světě. Jeho jmění bylo v roce 2012 odhadováno na 198 miliard dolarů. Je přítelem Nicolase Sarkozyho a byl mu svědkem na svatbě s jeho druhou chotí Cécilií. Je také rytířem Řádu čestné legie.

4. Bill Gates

Co by to bylo za žebříček boháčů, kdyby v něm chyběl Bill Gates, někdejší zakladatel společnosti Microsoft. V lednu 2022 činil jeho majetek zhruba 108 miliard dolarů. Podle časopisu Forbes sponzoroval v roce 2004 prezidentskou kampaň George W. Bushe. V září 2017 přiznal, že si koupil telefon s Androidem, obhájil to ale tím, že si do něj nahrál spoustu aplikací od Microsoftu.

5. Warren Buffett

Investor a miliardář Warren Buffett získal většinu svého jmění z investic, které realizoval prostřednictvím své společnosti Berkshire Hathaway, ve které je největším akcionářem. Patří do ní například pojišťovna Geico, výrobce baterií Duracell nebo restaurace Dairy Queen. Jeho majetek je odhadován na 118 miliard dolarů.

Další z první dvacítky:

6. Larry Page, spoluzakladatel Google

7. Sergey Brin, spoluzakladatel Google

8. Larry Ellison, spoluzakladatel Oracle Corporation

9. Steve Ballmer, bývalý výkonný ředitel společnosti Microsoft

10. Mukeš Ambani, ropný magnát z Jemenu

11. Gautam Adani s rodinou, vlastník uhelného domu v Austrálii Abbot Point

12. Michael Bloomberg, spoluzakladatel Bloomberg LP

13. Carlos Slim Helú s rodinou, ovládající člen společnosti América Móvil, držitel 17procentního podílu v New York Times

14. Françoise Bettencourt Meyers s rodinou, vlastnící 33procentní oddíl v kosmetickém kolosu L’Oréal

15. Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku a společnosti Meta, nyní vlastní asi 12procentní podíl

16. Jim Walton, nejmladší syn zakladatele řetězce supermarketů Walmart

17. Čung Šan-šan, předseda představenstva výrobce balených vod Nongfu Spring

18. Alice Walton, dcera zakladatele Walmartu, sama se ale zaměřuje na kurátorství umění

19. Rob Walton, nejstarší syn zakladatele Walmartu

20. Čchang-pcheng Čao, zakladatel a CEO největší kryptoměnové burzy Binance

