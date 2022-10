Americká tajná služba CIA chce oživit mamuty a další zvířata. Otvírá tím Pandořinu skříňku?

CIA podle zpráv momentálně mohutně financuje výzkum vzkříšení vyhynulých zvířat, a to včetně mamuta srstnatého. Koupila část společnosti Colossal Biosciences, která podle webových stránek má za cíl „vidět mamuta srstnatého opět běhat v tundře". Chce toho dosáhnout za pomoci pokročilých technologií genetického inženýrství upravující DNA organismů.

Vzkříšení mamutů, tasmánských tygrů i ptáka doda

Společnost Colossal uvádí, že má zájem o vzkříšení vyhynulého tasmánského tygra - vačnatce podobného vlku, který vyhynul ve 30. letech minulého století. Přivádět znovu k životu se bude také vyhynulý pták dodo.

CIA k celé věci uvedla, že: „Ze strategického hlediska jde méně o mamuty a více o schopnosti." Jinými slovy zvířata nás nezajímají, ale chceme vědět, jak se dá manipulovat s DNA organismů.

Oživení vyhynulých druhů může znít jako science fiction, ostatně dnes stále neexistuje způsob, jak vrátit mamuta srstnatého do podoby, v jaké byl před deseti tisíci lety. Nepomohou v tom ani současné nástroje pro úpravu DNA, vědci už však umí jiné věci. Třeba do sekvencí DNA moderních slonů vložit vlastnosti odolné vůči chladu, čímž se geneticky podobají mamutům srstnatým. Výsledný tvor by nebyl mamutem jako takovým. Spíše by se jednalo o nové zvíře, které by se podobalo spíše slonovi s vlastnostmi podobnými mamutům. Byl by to nově vyšlechtěný druh.

Nůžky na stříhání DNA změní svět

Základem tohoto procesu je úplně nová metoda editace genů zvaná CRISPR , což je něco jako genetické "nůžky", které vědci mohou použít ke stříhání, vkládání a nahrazování specifických genových sekvencí do DNA organismu. Jde o přelomovou technologii, za kterou několik výzkumníků získalo v roce 2020 Nobelovu cenu za chemii.

Americká tajná služba zkrátka chce mít částečně přehled o tom, jak se tato technologie vyvíjí a jaké využití má. Že CIA nejde o vyhynulé mamuty, je jasné, ale co když jednou bude možné takto měnit lidskou DNA podle potřeby? Možná lidstvo otevírá Pandořinu skřínku, která nás svým obsahem může velmi překvapit.

Zdroj: livescience.com

