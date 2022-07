Oživíme mamuty, prozradili vědci. Mají k tomu vážný důvod

Přední americká společnost zabývající se genetikou a biologií, Colossal Biosciences, se nyní soustředí na to, aby přivedla vyhynulého mamuta srstnatého zpět k životu. Údajně by nás totiž mohl zachránit před vymřením.

Vědci chtějí po oživení mamutů tato zvířada vypustit do arktického prostředí. Věří totiž tomu, že by nám tento krok mohl pomoci zastavit uvolňování skleníkových plynů ze země.

Vlivem změny klimatu totiž postupně taje arktický permafrost. Pokud by tento trend pokračoval a s ním i tání arktického permafrostu, vypustil by tento mizející útvar do atmosféry toxické plyny, které obsahuje, což by pro nás mělo fatální následky.

„Zachování permafrostu je pro lidskou rasu naprosto stěžejní,“ prozradil pro Daily Star vedoucí Colossal Biosciences Ben Lamn.

„Roztání permafrostu by byla katastrofa, obsahuje totiž mnohem více uhlíku a metanu než celý zbytek planety,“ pokračoval.

Vědci věří tomu, že navrácení mamutů do arktického prostředí by mohlo snížit teploty až o 10 °C.

Polární kruh vypadal před 1,8 miliony lety úplně jinak. Mamuti tehdy obývali nejsevernější části Země, na kterých se nacházela ledová pastvina, kterou dnes známe jako "mamutí step". Přirozené prostředí mamuta srstnatého sloužilo mimo jiné i k udržování permafrostu. Když ale mamuti vyhynuli a navždy zmizeli ze Země, ztratili jsme spolu s nimi i jejich přirozené prostředí, tedy mamutí step.

Společnost Colossal Biosciences se chystá přivést mamuty srstnaté zpět na Zemi a následně je vypustit do přírody. Vědci, které tato firma zaměstnává, údajně stráví výzkumem mamutích genů příštích 10 až 15 let. Údajně se budou snažit oživit mamuty pomocí modifikace genů slona asijského, který je jejich nejbližším žijícím příbuzným.

Specialisté následně plánují s mamuty oplodnit asijské slony, starat se o ně až do jejich dospělosti, tedy po dobu pěti až sedmi let, a následně je vypustit do arktické divočiny.

Zdroj: Daily Star

