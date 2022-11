Česko nemůže táhnout pomoc Ukrajině, vláda rezignovala na hledání řešení, říká bývalá ministryně. Promluvila i o Babišovi

Andrej Babiš oznámil, že bude kandidovat na prezidenta České republiky. Podle Kláry Dostálové není důvod, aby odstupoval z čela hnutí. „Je to přece kandidát hnutí ANO na funkci prezidenta, tak to bylo lidem prezentováno a každý to tak vnímá.“

Současná poslankyně musela nedávno vysvětlovat financování dodávky pro svého manžela. To se mělo údajně dít ze státních peněz určených na poslaneckou asistentku. Policie případ odložila, bývalá ministryně peníze vracet nemusí.

Platila jste dodávku pro manžela ze státních peněz určených na asistentku?

Je to absolutní nesmysl. Policie to prošetřila a odložila, protože se prostě nic takového nestalo. Kdo jiný by to měl říct, aby to bylo směrodatné?

Klára Dostálová

- od prosince 2017 do prosince 2021 ministryně pro místní rozvoj ČR v první a poté i druhé Babišově vládě

- od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

- je vdaná a má dvě děti

Někteří vaši kolegové poslanci jsou ale možná stále na pochybách...

Já jsem všem kolegům poslancům nabídla, že kdo bude mít zájem, seznámím je s tím usnesením policie a ať si udělají obrázek na základě toho a ne na základě novinových článků, kde bylo napsáno spoustu nepravdivých informací. A musím říct, že všem to zatím stačilo.

Vy teď velmi hlasitě kritizujete novelu stavebního zákona z dílny vašeho nástupce Ivana Bartoše. Proč?

My jsme připravili, projednali se svazy a schválili kompletně nový stavební zákon. Ten byl platný, ale Ivan Bartoš se bohužel rozhodl politikařit, pozastavil jeho platnost a začal vytvářet tuto novelu, proti které se bouří snad všechny oborové svazy. Pan ministr si dokonce nechal zpracovat analýzu jeho ministerstvem a z té vyšlo, že jím navržená varianta je ve všech ohledech horší než ten dnešní stav, o kterém všichni říkáme, že je špatný. Přitom námi schválený zákon získal dokonce ocenění Zákon roku a nebylo pochyb, že by výstavbu konečně rozhýbal.

Nezlobte se na mě, ale boj o stavební zákon "hoří" minimálně dva roky. Nikdo asi nezpochybňuje, že je potřeba, ale to je takový problém, aby se dospělí lidé dohodli na takovém řešení, které bude platit delší dobu a lidé nebudou neustále mateni změnami?

Štve mě to, protože všichni víme, že nový stavební zákon je potřeba pro celou ekonomiku. My jsme chtěli celý proces výrazně zjednodušit, přišli jsme s principem "jeden úřad, jedno razítko", jinými slovy, aby stavebník žádal o povolení jen na jednom úřadu a ten by si všechna stanoviska získal. Namísto odborné diskuse se z toho už při projednávání stalo čistě politické téma, a to není dobře.

Pan Babiš před pár dny oznámil, že se bude ucházet o funkci prezidenta republiky. Má zůstat v čele hnutí ANO?

Proč by neměl? Je to přece kandidát hnutí ANO na funkci prezidenta, tak to bylo lidem prezentováno a každý to tak vnímá. Nevidím žádný důvod, aby teď hnutí ANO opouštěl.

Neměl by možná proto, že je předsedou hnutí ANO. Zeptám se obecně - může "stranický" prezident plnit nadstranickou roli a nenadržovat některým subjektům? Nakonec, máme teď na Hradě pana Zemana...

Já si myslím, že určitě může. Ani u jednoho z prezidentů jsem neměla pocit, že by někomu stranili, a to minimálně Václav Klaus a Miloš Zeman měli před prezidentským úřadem dlouhou politickou kariéru. A jak znám Andreje Babiše, tak ten by mandát vykonával ve prospěch lidí, tím jsem si jistá.

Jakou očekáváte prezidentskou kampaň?

Bude o Andreji Babišovi. Viděli jsme to už v den, kdy kandidaturu oznámil. Většina ostatních kandidátů měla potřebu se proti němu vymezit, asi se ho trochu bojí. Ale je to pochopitelné. Lidé ho znají, znají jeho postoje a názory, což o ostatních kandidátech říci nelze. Je nejsilnější politická osobnost v zemi. Určitě se na něm budou chtít zviditelnit.

Jak vnímáte českou pomoc Ukrajině, je dostatečná?

Myslím, že je maximální možná. My jsme pomoc Ukrajině vždy podpořili, ale mám pocit, že vláda rezignovala na hledání celoevropského řešení. Aby ten postoj zaujala Evropa jako celek a pomáhalo se proporčně. Jsme malá země s malou ekonomikou, není možné, abychom v tom byli tahouni. Trochu bych očekávala, že když máme evropské předsednictví, tak se bude vláda snažit něco takového dojednat. Nic takového se ale neděje.

Bude možné ještě někdy s Ruskem zasednout k jednacímu stolu a bavit se o vzájemném obchodě či "běžných" věcech politického a obchodního života?

Určitě to bude složité a bude to trvat dlouho. Stejně jako to bylo i kdykoliv v historii, tak ty státy s odstupem času spolu mluvit začnou. Nejdřív je ale potřeba, aby válka skončila. Myslím si , že by se nemělo rezignovat na hledání mírového řešení. Fakta jsou jasná, Rusko je agresor, Ukrajina byla napadena, to nikdo nezpochybňuje. Děsí mě ale zdejší atmosféra, ve které člověk, který by si přál mír, začne být okamžitě označován v podstatě za proruského švába.

