SATIRA: Babiš objevil pikantní fotky Mračkové, Česko kvůli tomu přišlo o prezidentku

Andrej Babiš se rozhodl, že to s Mračkovou Vildumetzovou vyřeší, a pozval si ji do Průhonic, kde s ní přátelsky promluvil. Krátce nato hnutí ANO svolalo tiskovku, kde se Mračková rozbrečela. Odcházet se jí samozřejmě nechce, ale takový už je život. Jak ukazuje získaná nahrávka, o jejím osudu rozhodly především fotky, které na ni měl Babiš ve své složce.

Andreje Babiše také popudilo, že Nemrah byl na svatbě Mračkové za svědka, a dokonce byl také kmotrem jejich syna. Poslankyně ANO se snažila věc vysvětlit. „Manžel mi říkal, že lepšího kmotra by prostě nenašel. Že Nemrah je kmotr tak nějak z povolání, že je to velmi schopný kmotr,“ řekla Mračková médiím a hned potom si ji do Sokolovny v Průhonicích zavolal šéf Andrej Babiš.

Andreje Babiše popudily fotky z vířivky i na velbloudovi

„Mračková, vy stě sa zbláznila, prokristapána, vy niestě normálna, čo to je hen ten Nemrah?“

„Šéfe, promiňte, no …“

„Sklapnitě! Já tu mám složku, já mám na každého složku, i na vás. Tu mám také fotky, čo mi k tomu povietě? Kdo je tu s vámi vo vířivke?!

„Manžel…“

„Ten druhý! Čo vás tak ochnapkává? No? Ano, je to on, to je Nemrah, že?“

„To je v akvaparku. Víte já…“

„V akvaparku. Krista boha! A toto? Egypt. Krásné že? Vy a ten váš manžílek na velblůdovi. A kdo je hen tento, čo vede toho velblůda? No, taky Nemrah! Preboha!“

„Má na sobě ty arabský hadry, v těch ho stejně nikdo nepozná.“

„Neznátě novinárou? Ta Fridrichová je schopná to vzať někam do laboratóře, zvětší to, dá pod mikroskop, oni tyhle věci umí. Všetko odhalí. Tady další fotka, dívajtě, kdo je toto?“

„Vy šéfe.“

„Tak! To som ja, tuto je Nemrah, toto vy a tuto váš somár manžel. Vaša pitomá svatba! Vietě, čo to znamená? Katastrofu! Prchalovi už jsem řekl, něch všetko smaže. Celý internet proleze a všetky také fotky a videá vymaže. Vy stě s tým Nemrahom kdě všude ještě byla. Ale pravdu, slyšíte, hovortě pravdu!“

„Tak myslím to byla dvakrát Mallorka, byli jsme taky lyžovat v Chamonix, tam je to moc hezké, … “

„To stačí. Mračková, já vám veril, vy stě mala byť českou prezidentkou, vás som chcel vyslat do boje o hrad místo seba. Havlíček ani Schillerová na to nemají, lidi je něznášajů, ale vy, vy stě to mohla dokázať. Ale nebudě nič, pretože ten Nemrah, to je pro vás koněc, rozumítě, koněc! Nedá se nic dělat, prezidentkou budě Dostálová. Vy budětě rezignovať. A ať to vypadá dojemně, chce to slzy, říkal Prchal. Odchod!“

