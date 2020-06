Kultovní film Kmotr mohl vypadat úplně jinak. Režisér vzal projekt kvůli dluhům

Hollywood umí být neúprosný. Slavný režisér Francis Ford Coppola svoje nejkultovnější dílo vzal jako práci z nouze, protože se nacházel ve velmi špatné finanční situaci. Dluhy ho provázely celé natáčení, ale adaptace slavného bestselleru Maria Puzza se rozhodně vyplatila. Co dalšího nevíte o unikátním díle, které má v dějinách kinematografie své neotřesitelné místo?

Hollywood umí být neúprosný. Slavný režisér Francis Ford Coppola svoje nejkultovnější dílo vzal jako práci z nouze, protože se nacházel ve velmi špatné finanční situaci. Dluhy ho provázely celé natáčení, ale adaptace slavného bestselleru Maria Puzza se rozhodně vyplatila. Co dalšího nevíte o unikátním díle, které má v dějinách kinematografie své neotřesitelné místo?

Česká televize v sobotu na svých obrazovkách odstartuje legendární přehlídku příběhu jedné mafiánské rodinky v USA. Nejedná se o žádný laciný seriálový příběh, ale téměř dokonalou adaptaci slavné knihy Maria Puzza Kmotr. Nejeden americký filmový deník se v minulosti vyjádřil, že právě první díl této série můžeme pokládat za nejlepší film historie kinematografie. Tato debata má jistě i mnoho opačných postojů, ale jedno je jisté: Francis Ford Coppola v tomto díle dokázal něco výjimečného. Jak to tak u legendárních filmů bývá, vše mohlo být úplně jinak.

Dluhy, dluhy, dluhy

Před a během celého natáčení filmového Kmotra měl v té době už velmi slavný a úspěšný režisér Francis Ford Coppola obrovské finanční potíže. Jeho distribuční společnost American Zoetrope se nacházela v hlubokém mínusu a na stole přistála nabídka, která se režisérovi v prvním momentu nezdála jako vysvobození.

Existuje dokonce historka o tom, jak Coppola přemýšlel, jestli vůbec tuto nabídku přijmout. Jedná se o rozhovor s jeho slavným kolegou a společníkem Georgem Lucasem. Když mu Paramount pictures nabídl adaptovat italskou gangsterku, údajně Coppola Lucasovi sdělil: „Bude to komerční věc za tři miliony podle nějakého bestselleru. Mám to vzít?” George Lucas, který se proslavil hlavně ságou Hvězdné války, odpověděl: „Myslím, že nemáš na výběr. Máme dluhy.”

Ani samotná realizace nebyla pro Coppolu obdobím klidu. Po celou dobu natáčení byl ještě schopný pracovat na scénáři k filmu Velký Gatsby, protože potřeboval i nadále řešit tíživou finanční situaci.

I kvůli roztříštěnému způsobu práce Coppolovi na počátku hrozil vyhazov a film tak měl dokončit někdo úplně jiný. Na jeho stranu se postavil představitel hlavní role Marlon Brando, který ztvárňuje šéfa rodinné mafie Dona Vita. Paradoxně i osud Marlona Branda byl zpočátku velmi nejistý.

Produkční společnost Paramount si na stěžejní roli Vita Corleoneho představovala někoho staršího. Navíc Brando měl už v té době špatnou pověst a poslední filmy, kde se objevil, se staly propadákem. Po natočení několika testovacích scén však producenti souhlasili a schválili také v té době ne zcela známého Al Pacina do role Michaela Corleoneho.

Italské kořeny

Už samotný výběr Francise Forda Coppoly do tohoto velmi náročného projektu bylo překvapivé. Tehdy se totiž jednalo o mladého autora, který za sebou ještě neměl velké filmařské úspěchy.

Jeden z předpokladů, kvůli kterým Paramount pictures ukázaly právě na něj, byl jeho italsko-americký původ. Ten totiž velmi dobře zapadal do celkové látky. Volba to evidentně nebyla vůbec špatná a Kmotr se stal jedním z nejvýznamnějších děl kinematografie. Stejně tak jeho pokračování, které do kin přišlo o dva roky později.

Kromě velkého komerčního úspěchu film zabodoval i na předávání cen Oscar. Získal tři sošky za nejlepší film, nejlepší scénář podle předlohy a za herecký výkon v hlavní roli. Marlon Brando však odmítl cenu převzít. Ten namísto sebe pro cenu vyslal indiánskou aktivistku Sacheen Littlefeather, která se při předání ceny rozpovídala o útisku původních obyvatel kontinentu.

Kmotr se stal kultovním nejenom v USA, ale po celém světě. Některé země odmítly tento mafiánský majstrštyk promítat kvůli glorizikaci zločinu a násilí. Na tomto listu zemí bylo také Československo.

