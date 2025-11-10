Louis Vuitton v Číně. Tamní obyvatelé tuto značku mají moc rádi
Luxusní značka s osobitým know-how, která preferuje kožené materiály. Její obchod je roztroušen po celém světě a Čína samozřejmě nesmí chybět. Kůže jim je ovšem málo! Za léta své existence přidala firma módní přehlídky, kulturní výstavy i knižní křty a navázala spolupráci s významnými osobnostmi, třeba s Warholem. A nebojí se ani trendů týkajících se udržitelnosti.
V roce 1854 založil značku LV podnikatel Louis Vuitton – alias král kufrů. Ačkoliv se v Číně toto kožené a další zboží objevilo až po více než sto letech v roce 1992, zaznamenalo velkou oblibu a poptávku u tamních obyvatel a dalo by se říct, že se stalo jedním z nejoblíbenějších módních produktů.
Louis Vuitton v Číně
V červenci roku 2012 otevřela firma Louis Vuitton v Číně exkluzivní obchod pod názvem Louis Vuitton Shanghai, který kromě kamenných prodejen obchoduje i online. „Louis Vuitton je ztělesněním elegance, luxusu a francouzského šarmu. Od svých počátků v roce 1854, kdy Louis Vuitton vyráběl první kufry pro pařížskou smetánku, až po dnešní ikonické kabelky a módní kolekce, značka vyzařuje nadčasový styl a dokonalé řemeslo. Každý kousek s legendárním logem LV nese příběh odvahy, kreativity a touhy po dokonalosti. Prostě LV,“ vysvětluje znalkyně módy a krásy Lada Pospíšilová.
Kolem roku 2022, navzdory celosvětové pandemii, zásadní propady na čínském trhu tato firma neměla. Naopak byl zaznamenán jistý progres zvláště v online prodeji. Tento podnik mimo jiné oživil svoji produkci o živé nakupování a spolupracuje se sociálními médii. Když přišla firma Louis Vuitton do Číny, stavěla se k digitálnímu prodeji v této zemi opatrněji a skeptičtěji. Nakonec došlo ke změně v postoji a dnes značka LV elektronické obchodování hojně využívá, díky čemuž může oslovit více zákazníků.
Francouzský luxus online
V poslední době se ujalo využití sociálních sítí. Francouzský módní monument LV si v Číně oblíbil zejména platformy jako Xiahongshu, Douyin, Weibo a WeChat, kde jsou k vidění vedle nových výrobků i reklamy. Xiahongshu se zaměřuje na mladé lidi, Weibo se zviditelňuje díky celebritám, Douyin spolu s produkty a reklamami prezentuje krátká videa, a když si někdo zařídí účet na WeChatu, může zde sdílet články na žhavá témata jako udržitelnost, řemeslné zpracování a historie značky. Módní komplex LV je k oblasti e-commerce velmi vstřícný. Jeho tvůrci navázali mimo jiné partnerství s platformou JD.com, což se potvrdilo jako krok správným směrem.
Kamenné podniky ještě nevymřely
Louis Vuitton neusíná na vavřínech a rozšiřuje stále nové a nové offline prodejny na asijském trhu a ty oživuje různými způsoby. Zákazníci si mohou přijít na své díky mnoha kulinářským zážitkům v restauraci „The Hall“, která je sice čtvrtá svého typu v Asii, ale první v Číně. Offline obchodování cílí na tzv. pop-up obchody, které jsou pro spotřebitele zárukou neopakovatelného zážitku z nakupování a exkluzivity a kromě toho podporují nejrůznější experimenty. Inovace tohoto typu mají takový úspěch, že přilákaly statisíce spokojených zákazníků.
Někomu by se mohlo zdát, že ceny kožených modelů LV jsou příliš velké. Má to však svůj důvod. Výrobcům jde totiž o to, aby se jejich dílo nestalo příliš běžným a prostřednictvím zvyšování cen usilují o udržení vzácnosti a jedinečnosti značky. Tím sledují cíl důvěryhodnosti na trhu a právě v tom je hlavní vize a síla této mezinárodní královny kožedělného průmyslu.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Yves Saint Laurent a osudová žena. Nebýt jí, nebyla by značka YSL ani dámský smoking.