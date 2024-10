Když obchod odmítne reklamaci: Soudit se je drahé, jsou i jiné cesty

Stalo se to snad každému. Je to nepříjemný pocit, když si vyberete a zaplatíte zboží a nedostanete, co chcete, nebo nic nefunguje. Nejčastěji se tento problém řeší jednoduše reklamací. Někdy to jde a jindy není jiná možnost než zvolit složitou cestu a obrátit se na soud. V takovém případě je dobrý každý doklad.

Vyplatí se řešit reklamaci u soudu?

Možné důkazy: účtenka nebo faktura, záruční list, znalecký posudek, fotografie nebo video svědčící o vadnosti zboží, reklamační list a dokumentace o komunikaci s prodávajícím.

V případě soudu lze polemizovat, zdali se nám to vyplatí. Jednak advokát něco stojí a jednak jsou tu i další výdaje. A to se týká obou stran, nejen toho, kdo soudní při prohraje. „V závislosti od konkrétního sporu mohou tyto náklady šplhat od několika tisíc do několika desítek tisíc,“ vysvětluje Mgr. Klára Bortlíková z advokátní kanceláře Cisek.

Nešťastný zákazník vždy riskuje, že při prohraje, ale pokud dojde k úspěchu, kupující dostane vrácenou celou částku. Advokáta si ale zaplatí sám a ten za hodinu bere 1000–4000 Kč. „Pokud si najme špičkového advokáta, který mu vyúčtuje odměnu 50 tisíc Kč za vedení sporu, je možné, že podle výpočtu mu soud na náhradě přizná částku násobně menší,“ tvrdí Bortlíková. S některými advokáty se lze ale domluvit tak, že budou klienta zastupovat zdarma a odměnu dostanou pouze při soudní výhře.

Pro soud je dobré opatřit si dostatek důkazů. „Nejvyšší sílu však jistě bude mít znalecký posudek vyhotovený znalcem. Jeho provedení může nařídit i soud v průběhu řízení. V takovém případě bude většinou náklady za jeho provedení hradit ta strana, která bude ve sporu neúspěšná,“ vysvětluje Bortlíková. Znalecký posudek je tedy jeden z důkazů pro soud, jehož účelem je informovat o věci ve všem podstatném. Vyhotovuje jej soudní znalec nebo znalecký ústav.

Kdo chce moc, nemusí mít nakonec nic

Co všechno platí při soudu ohledně reklamace spotřebitel? Soudní poplatek (poplatek za běžný spotřebitelský spor se pohybuje ve výši 1000 Kč), odměnu advokáta (může být jako hodinová nebo úkolová, sazba se liší podle zaměření, lokality, velikosti kanceláře, někteří mají cenu včetně DPH a jiní nejsou plátci DPH) a další výdaje (jízdné, znalecký posudek, jazykové překlady).

Pan Jeřábek si koupil prostřednictvím e-shopu nový a drahý mobil. Neuměl s ním však zacházet, a když do něj vkládal paměťovou kartu, přístroj poškodil. Rozhodl se, že výrobek bude reklamovat, ale firma, od které ho kupoval, mu na to neskočila. Běžná reklamace mu nevyšla a ani mimosoudní řešení sporu.

Došlo tedy na soud. A byl to soud nekonečný a neskončil pro pana Jeřábka dobře. Vzal si sice renomovaného advokáta, který jej zastupoval, jeho honorář se však vyšplhal až na 100 tisíc Kč. Důkazy dosvědčily, že si vadu zboží způsobil sám. A tak nejenže přišel o balík peněz, ale utržil si také ohromnou ostudu.

Mimosoudní řešení sporů

Je moc dobře, když se reklamace vyřeší smírnou cestou. Říká se tomu „mimosoudní řešení sporů“ neboli „řízení ADR“. To má na starosti Česká obchodní inspekce. Nejčastější spory se týkají reklamace spotřebního zboží a nedodání zboží či nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy, další spory souvisí se smlouvou o dílo, různými službami, přepravami a zájezdy. „Důvodem pro řešení sporů soudní cestou je velmi často neúspěch ADR řízení nebo nestihnutí lhůty na zahájení ADR řízení, která je stanovena na jeden rok od doby, kdy se spotřebiteli nepovedlo vyřešit reklamaci,“ vysvětluje Bortlíková.

Je dobré mít na paměti, že v případě soudu se obě strany ocitnou pod tlakem a má to i svoje právnická a psychologická rizika. „Zejména v případě nedorozumění a špatné komunikace může hrát psychologická stránka obrovskou roli,“ zmiňuje Bortlíková. Každopádně spotřebiteli se více vyplatí ADR, neboť je podání návrhu na zahájení bezplatné. Obě strany hradí pouze náhrady na řízení. Důležitá je v tomto případě oboustranná dohoda, protože Česká obchodní inspekce nemá v kompetenci vydat rozsudek.

