Jak přežít reklamaci zboží z e-shopu a nezbláznit se? Jde to i bez soudu

Reklamace bez legrace? To zní jako začátek tragikomedie, při které lze díky úsměvu a informovanosti předejít řadě průšvihů. Ne vždy se totiž poštěstí, že dostaneme objednaný produkt včas a v dobré kvalitě. Pak je namístě nemlčet a jednat. Zamezí se tak nedorozumění a sporům v budoucnu.

Občanský zákoník stanovuje, že ten, kdo prodává online, má povinnost předat zákazníkovi zboží bez poskvrnky. Jsou případy, kdy tomu tak nebývá. Tehdy je namístě reklamace, což není zase taková věda. Stačí dodržovat určitá pravidla a myslet na to včas.

Když e-shop chybuje

Povinnosti prodávajícího v případě reklamace: dodání nového zboží, oprava již dodaného zboží, vrácení peněz nebo sleva z ceny zboží.

Nikdo není neomylný a chybička se čas od času vloudí v každém odvětví. Týká se to samozřejmě i prodejů přes e-shopy. Pokud jsou nějaké nedostatky koupeného zboží ve kvalitě nebo množství, je vždy namístě se ozvat.

„Primárně může spotřebitel požadovat odstranění. Pokud by to bylo pro prodávajícího nemožné nebo příliš nákladné, může sám navrhnout přiměřenou slevu nebo vrácení peněz,“ vysvětluje Iva Huňařová z advokátní kanceláře Cisek.

Kolik máme času

V případě dražší elektroniky nebo třeba automobilu poskytne prodejce smluvní záruku v libovolné délce. Doba záruky se pak pohybuje od 5 do více let.

Záruční doba na nové zboží činí podle zákona dva roky od převzetí zboží. Aktuálně je prodávající odpovědný pouze za vady zboží, které mělo v okamžiku koupě, i když se projevily později.

Na trhu existují dva přístupy při řešení tohoto problému. „U levnějšího zboží velcí prodejci obvykle neřeší, o jakou vadu se jedná, a reklamaci přijmou bez problémů po celou záruční dobu. U dražších výrobků, případně menších prodejců, je to složitější,“ tvrdí Huňařová.

Stačí číslo objednávky

Při reklamaci výrobku zakoupeného v e-shopu nám opravdu postačí pouze faktura nebo účtenka s číslem objednávky, které se vyplácí archivovat. „Není nutné pro tyto účely ponechávat listinnou fakturu, která kupujícímu přijde v balíčku spolu se zbožím. Může postačit i výpis z účtu, z nějž bude zřejmý den platby na účet prodejce, plus právě číslo objednávky,“ uvádí Huňařová.

Mimo jiné má kupující povinnost zboží předložit prodejci, aby ten měl podklady pro posouzení závažnosti a oprávněnosti pro reklamaci. A v případě, že je stížnost namístě, vše by měl vyřešit k oboustranné spokojenosti bez soudu. Pokud nastanou nějaké výlohy spojené s přepravou či opravou vadného výrobku, má spotřebitel nárok na proplacení těchto výloh. „Je důležité také vědět, že žádný prodávající nemůže krátit práva spotřebitelů, která jsou dána zákonem. I když prodávající na svém e-shopu udává něco jiného, neznamená to, že by spotřebitel o svá zákonná práva přišel,“ dodává Huňařová.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (asociace-sos.cz, občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele)

KAM DÁL: Cesta z dluhové pasti? Jak to vidí insolvenční správce a kde hledat pomoc.