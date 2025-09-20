Yves Saint Laurent a osudová žena. Nebýt jí, nebyla by značka YSL ani dámský smoking
Módní dům Dior byl synonymem pro konzervativní eleganci, pak se ale objevil Yves Saint Laurent a obrátil svět haute couture vzhůru nohama. K ruce měl jednu dámu, která hrála roli femme fatale pařížské módní bohémy.
V době, kdy módní svět definovaly okázalé a křehké divy, si Yves Saint Laurent za svou hlavní inspiraci vybral zcela výjimečnou ženu – elegantní, ale s divokou duší a s neobyčejným sex-appealem. Jeho múza má na svědomí, že se prosadil na poli umění a módy.
Laurentův stín ženského rodu
Yves Saint Laurent měl velký vzor a inspiraci u kolegyně Loulou de la Falaise. Byla krásná, štíhlá, zkrátka akorát. Měla blonďaté kudrnaté vlasy a nenapodobitelný smích. Dalo by se o ní říct, že byla femme fatale módního polosvěta 70. let minulého století. S Laurentem se potkali v roce 1968 na čajovém dýchánku. Během čtyř desetiletí tato dvojice stvořila mnoho uchvacujících modelů. Její talent pro kombinaci barev a stylů a schopnost využití exotiky a orientu jí zaručily prim v módním bohémském světě. Měla vlastní módní značku a soustředila se na navrhování šperků. „Jsem ve svém vkusu konzistentní. Mám ráda jasné, pestrobarevné látky a barvy. Cokoli mě může inspirovat, ať už je to cesta, nebo prasklina ve zdi,“ vyjádřila se Falaise.
Co to bylo za dámu
Původem byla zčásti Francouzka a také Angličanka a Irka. Její životní pouť začala 4. května 1947 v Anglii. Matka Maxime Birley pracovala jako modelka, než se dobře vdala za francouzského hraběte Alaina de la Falaise. Měla strýce Marka Birleye, který vlastnil noční klub Annabel's v Londýně. Absolvovala anglickou internátní školu a působila v londýnské módní redakci a později jako modelka v New Yorku. Vdala se za anglo-irského šlechtice Desmodna FitzGeralda, ale po roce se rozvedli. Druhé manželství s Thadée Klossowským de Rola již trvalo déle.
Do začátku 70. let se datují její první návrhy šperků a klobouků jak šitých na míru, tak konfekčních pro Laurenta. Ročně byla schopná vytvořit až 2 000 šperků. Její spolupráce s Laurentem skončila roku 2002, kdy slavný oděvní návrhář odešel do důchodu. Po ukončení tohoto profesního přátelství si zavedla vlastní značku. Díky svému vkusu a talentu vycházela z její dílny jedinečná saka, námořnické lněné kalhoty, hedvábné halenky s krajkou a barevné úplety. Časem vyráběla i bižuterii pro Oscara de la Rentu a kousky pro síť Home Shopping Network.
A ještě něco o Laurentovi
Yves Saint Laurent měl jméno a styl a zasloužený úspěch. „Yves Saint Laurent byl za mě génius módy, který dal ženám sílu cítit se svobodně a neodolatelně. Jeho legendární ‚Le Smoking‘ nebyl jen oděv, ale prohlášení odvahy a elegance. Dodnes jeho jméno vyvolává pocit krásy, vášně a nadčasové inspirace,“ tvrdí Lada Pospíšilová, stylistka a znalkyně módy. Dokonce spisovatel Anthony Burgess – autor knihy Mechanický pomeranč – o něm napsal biografii. Být módním tvůrcem je tvrdý chlebíček. Modely musí být kvalitní a jedinečné. Návrhář musí mimo jiné každoročně prezentovat alespoň dvě kolekce s minimálně šedesáti modely.
První světlo světa spatřil 1. srpna 1936 v alžírském Oranu. Časem se jeho matka a dvě sestry šťastně a spokojeně usídlily v Paříži. Již jako dítě a dospívající chlapec unikal do jiných světů – hlavně do umění. Velmi ho přitahovaly kostýmy, divadlo a móda. „Módu samozřejmě miluji. Je to nejdůležitější součást mého života. Je tak křehká a jednoho dne může zmizet a s ní i vynikající zpracování,“ vyjádřil se Laurent. Jeho mladistvé snění a touhy přerušila alžírská válka, kdy musel narukovat. Z armády se nakonec vyvléknul kvůli zdravotním nervovým potížím, které vedly k pobytu v nemocnicích a ve vězeňských celách.
Koneckonců, nebyl to jen Yves Saint Laurent, kdo vytvořil legendu Le Smoking. Byla to i jeho múza Loulou de la Falaise – návrhářka a žena, jejíž styl se vymykal konzervatismu v umění a módě. Na módu Laurent pohlížel osobitým způsobem. „Umění je jed,“ řekl jednou.
Zdroj: autorský článek
