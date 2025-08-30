Uhrančivá kráska Raquel Welch a smrt. V šedesátých letech její fotky zdobily pánské pokoje
V 60. letech se stala sexsymbolem, ale toužila po uměleckém uznání. Dožila se 82 let a její konec byl velmi rychlý. Netrpěla! Měla luxusní postavu, ale na molo nepatřila, protože měřila pouhých 168 cm. Než se prosadila u filmu, pracovala jako servírka, moderátorka počasí a modelka.
Na filmový stupínek vítězů ji vynesl snímek „Milion let před naším letopočtem“, kde se vynořila z moře v chlupatých prehistorických bikinách. Po premiéře filmu netrvalo dlouho a její fotky zdobily zdi mnoha mužů a teenagerů. Sama Welch z toho ale nebyla moc nadšená. „Být sexsymbolem bylo jako být trestancem,“ vyjádřila se.
Smrt bývalé sexbomby
Nikdo tu není věčně, a proto ani Raquel Welch neunikla smrti. Dožila se ovšem požehnaného věku a zažila bohatý a krásný život plný slávy a úspěchů. Zemřela brzy ráno 15. února 2023 ve své vile v Los Angeles. Podle úmrtního listu byla příčinou smrti zástava srdce. Ve hře byla i její chronická nemoc – Alzheimerova choroba. To, že jí trpěla, brala jako velké stigma a snažila se to ututlat. Zemřela doma během několika minut. Měla to štěstí, že netrpěla. Lékař v konečné zprávě uvedl, že pracovala 60 let jako herečka v zábavním průmyslu. Zářila jako sexsymbol 60. let. A právě filmy „Milion let před naším letopočtem“ a „Fantastická plavba“ odstartovaly její pestrou šedesátiletou hereckou kariéru.
Problémová herečka
První film, u kterého s ní podepsali smlouvu, byl pro ni zlomový. Stala se z ní celebrita a netrvalo dlouho a sláva jí trochu stoupla do hlavy. Začala mít punc problémové herečky. Po několika průměrných filmech italské produkce šokovala sexuálními scénami s černošským sportovcem Jimem Brownem ve westernu „100 pušek“. Zařadila se do škatulky sexy hereček, které se nebojí odvážných scén nebo mírného odhalení. K její nevítané proslulosti napomohla i scéna ve filmu Gorea Vidala, kde se utkala se sedmdesátiletou divou Mae West. Po řadě filmových úspěchů a dalších aférek souhlasila, že se ve filmu „Cannery Row“ ukáže nahoře bez, což by bylo poprvé. Během natáčení byla ale bezdůvodně vyhozena.
Studium vyměnila za modeling
Ještě koncem 50. let to vypadalo, že z ní bude studovaná žena, protože v roce 1958 získala stipendium na San Diego State University. Zamilovala se do spolužáka ze střední školy Jamese Welche a velice hopem následovala svatba a dvě děti a bylo po studiích. Osud tomu ale chtěl, aby si jí všimli v modelingu díky její přitažlivosti a kráse. Významnější herecké příležitosti přišly později. Její slávu a úspěchy ovšem neustál její manžel a manželství vedlo ke krachu.
Kromě modelingové kariéry nějaký čas dělala barmanku, aby se vůbec uživila. Jelikož byla velice ambiciózní a nasměrovala své úsilí směrem k herecké branži, dlouho nouzí netrpěla. Po absolvování několika filmových a televizních konkurzů následovaly nejprve malé epizodní role a pak už vše šlo jako na horské dráze.
Smrt Raquel Welch uzavřela jednu kapitolu Hollywoodu. Byla to herečka, která se stala symbolem své doby, ovlivnila módu a její krása se stala vzorem. Byla velmi talentovaná a jako žena se nebála jít proti proudu. A tak si ji budeme pamatovat – jako nespoutanou a uhrančivou krásku s vlastním názorem, která navždy zůstane ikonou.
