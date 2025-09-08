Krasavice Brooke Shields a její poprvé. Ten pravý pan božský byl Superman
Ve čtrnácti letech měřila 175 cm. Když jí bylo patnáct, stala se nejmladší modelkou na titulní stránce Cosmopolitanu. Studovala francouzskou literaturu a italštinu a umí dělat s keramikou. Pro někoho to bude šok, ale o panenství tato celosvětově proslulá sexbomba přišla poměrně pozdě.
V 57 letech vypověděla Brooke Shields svůj příběh o tom, jak hledala svoji sexualitu. Ačkoliv dokument vyvolal rozhořčení, lidé ji neodsoudili. Naopak ocenili její upřímnost a pochválili ji za přínos k tématu ženské sexuality.
Tenkrát poprvé
V dokumentu Hulu herečka odhalila, jak, kdy a s kým měla poprvé sex. Bylo jí tehdy 22 let a jejím milým byl Dean Cain, s nímž studovala na Princetonské univerzitě. Jak se svěřila, šlo jí především o lásku a trvala na vážném vztahu. Cain to však viděl jinak. Přiznala lítost nad prvním erotickým zážitkem a svěřila se, jak po aktu zazmatkovala a okamžitě vyběhla nahá z místnosti. „Je mi té dívky líto. Byla dost stará na to, aby si doopravdy uvědomila své tělo. V tu chvíli jsem prostě nevěděla, co se sebou,“ vysvětluje.
Bolístky z dívčích let
Možná její zpanikaření měla na svědomí traumata z dětství. Jednak tu byla majetnická matka, která ji držela na uzdě. Její matka měla strach, že pokud by s někým Shields vážně chodila, odešla by z domova a od ní. Budoucí sexbomba si také nesla jedno trauma z filmového plátna. V roce 1978 si ve filmu Pretty Baby zahrála dětskou prostitutku a musela políbit 27letého herce. Vzpomínka na tuto aférku vždy herečku rozpláče a Shields ujišťuje, že by nikdy nedopustila, aby se něco takového stalo jejím dcerám.
Ještě něco více o Brooke Shields
Modelka a herečka si našla cestu z dětských hereckých rolí k rolím dospělé a zralé ženy. Velmi se proslavila filmem Modrá laguna, který se stal trhákem, a dá se na něj dívat s otevřenou pusou plnou napětí i dnes. Shields je také známá svojí spoluprací s Calvinem Kleinem, který ji angažoval do reklamy na džíny. „Chcete vědět, co se stane mezi mnou a Calvinkami? Nic,“ znělo z reklamních plakátů. Dodnes je profesně aktivní jako herečka a získala ve své branži i prestižní ocenění.
Někdy si o ní lidé myslí, že je bezduchá figurína, kterou zajímá jen paráda a luxus. „Vždycky mě udivuje, když se o mně lidé něco domnívají. Myslí si: Jé, to je ta nejoslavovanější panna. A opravdu, celý život jsem obklopena tak eklektickou skupinou lidí,“ vyjádřila se Shields.
Zdroj: autorský článek
