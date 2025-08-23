Odhalení ze soukromí Sigourney Weaver. Má nebinárního potomka a tento fakt dost dobře přijala

Sigourney Weaver se proslavila zejména filmy Vetřelci a Avatar. Vyhnula se úspěšně škatulce sci-fi herečky a hrála i v jiných dílech. Bohužel na úkor rodiny
Sigourney Weaver se proslavila zejména filmy Vetřelci a Avatar. Vyhnula se úspěšně škatulce sci-fi herečky a hrála i v jiných dílech. Bohužel na úkor rodiny
osobnost

V životě Sigourney Weaver existuje malinkatý mráček. Jediný plod lásky této herečky a režiséra Jima Simpsona se nechá oslovovat oni. Drží se stranou showbyznysu a má svoje vlastní životní téma. Velmi intenzivně se věnuje vědecké práci a publicistické činnosti. 

reklama

Před rokem herečka Sigourney Weaver překvapila na mezinárodním festivalu v Benátkách, kdy dovedla svoji nebinární dceru Shar Simpson, která jako by jí z oka vypadla. Na festivalu herečka obdržela prestižní cenu Zlatý lev za celoživotní dílo.

Hereččino jediné dítě

Na benátském festivalu byly Weaver i její dítě barevně sladěné. Herečka měla na sobě třpytivý černý top s flitrovanými detaily a sametovou sukni. Shar se blýskla v lichotivých černých šatech. Není binární a mluví o sobě jako o „oni/je“. Její matka na ni ale nezanevřela, natož aby ji vyhnala. Vždy ujišťuje, že mateřství je pro ni celoživotní rolí, nechce na tomto faktu nic měnit a nikoho se nechystá odstřihávat ze svého života. „[Shar] je pro mě to nejdůležitější. Moje rodina je na prvním místě a jsem jí tak vděčná, že mi dovolila natáčet filmy. Ale je pro mě vždy těžké ji opustit. Nesnáším to. Absolvovala jsem terapii a zjistila jsem, že mi pomohla vyrovnat se s vinou, kterou jsem cítila z toho, že jsem ji opustila. Jet na Nový Zéland natočit Avatar, když se moje dítě hlásilo na vysoké školy, mě málem zabilo,“ svěřuje se Weaver.

Co Shar Simpson dělá

Hereččino dítě nikdy nelenilo. Shar Simpson má dva magisterské tituly, může se pyšnit docenturou a nyní pracuje v Laboratoři digitálního vyprávění na Umělecké fakultě Kolumbijské univerzity. Působí i literárně. Z jejího pera vzešla experimentální hybridní díla a klasické knihy ze série Choose Your Own Adventure. Aktuálně pracuje na knize o spánkové paralýze. A showbyznys ji kupodivu minul. 

Hvězda filmů Vetřelci a Avatar cítí velkou vinu vůči své dceři, protože si je plně vědoma, že dost své dítě zanedbávala. Vdávala se ve 34 letech a dceru měla až kolem čtyřicítky. Jejím manželem je divadelní režisér Jim Simpson a jejich šťastné manželství kalí pouze rozdílnost jejich potomka. „Máme úžasnou dceru, které je teď přes třicet – nevím jak, ale pořád vypadá na dvanáct. Ve skutečnosti jsou nebinární a učí,“ přiznává Weaver. 

Škoda, že jich nemá víc

Jediná věc, které herečka lituje, je, že nemá víc dětí. Rodina je pro ni na prvním místě a je moc šťastná, že má prostor skloubit rodinu a hereckou kariéru. To, že se stala matkou, je pro ni to nejlepší, co ji v životě potkalo. Ačkoliv by rodinu ráda rozšířila, nelituje ničeho a je ráda za jedno dítě. „Nechtěla jsem mít děti hned. Dostanete karty, které vám rozdají, a trvalo mi velmi dlouho, než jsem si, když jsem chtěla druhé dítě, prostě řekla: Proč si neužívám to dítě, které mám?“ vysvětluje herečka.

Vlastně se zase tak moc nestalo. Rodina drží pohromadě a navzájem mezi sebou respektují svá rozhodnutí, kariéry a osobní život. Horší by bylo, kdyby se Shar dala na drogy. Odtud už není cesty zpět bez naděje na pěkný plnohodnotný život. 

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Krasavice Brooke Shields a její poprvé. Ten pravý pan božský byl Superman.

https://www.ctidoma.cz/clanek/osobnosti/odhaleni-ze-soukromi-sigourney-weaver-ma-nebinarniho-potomka-a-tento-fakt-dost-dobre-prijala-79988
reklama
#herečka #osobnost #gender #potomek
Vstoupit do diskuse
reklama

Svobodová z Ulice pochovala dva partnery. Poprvé byla vdaná za syna známého hokejisty

Konec Borhyové na Nově! A tahle prsatá blondýna místo ní

Brzobohatý a jeho manželka na rozcestí? Rok od svatby a teď tohle!

Ivana Gottová a miliardář Tsoukernik: Pravda už musela ven!

Veronika Žilková si Holomáče nevezme. Spíš se dřív zase rozejdou

Burešová končí s Forejtem kvůli svému ex? Tohle je dost vážné

Proč je smích důležitý a jak může ovlivnit náladu a zdraví. Rozhovor s psychiatrem Karlem Nešporem

„Chci Petru Pavlovi rozbít kamenem lebku a Fialu pověsit,“ hlásá Zdeněk Doleček, milovník Putina a dezinformátor

reklama
reklama

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

čtidoma.cz
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz
© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.
Kontakty | Etický kodex | Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů