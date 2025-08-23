Odhalení ze soukromí Sigourney Weaver. Má nebinárního potomka a tento fakt dost dobře přijala
V životě Sigourney Weaver existuje malinkatý mráček. Jediný plod lásky této herečky a režiséra Jima Simpsona se nechá oslovovat oni. Drží se stranou showbyznysu a má svoje vlastní životní téma. Velmi intenzivně se věnuje vědecké práci a publicistické činnosti.
Před rokem herečka Sigourney Weaver překvapila na mezinárodním festivalu v Benátkách, kdy dovedla svoji nebinární dceru Shar Simpson, která jako by jí z oka vypadla. Na festivalu herečka obdržela prestižní cenu Zlatý lev za celoživotní dílo.
Hereččino jediné dítě
Na benátském festivalu byly Weaver i její dítě barevně sladěné. Herečka měla na sobě třpytivý černý top s flitrovanými detaily a sametovou sukni. Shar se blýskla v lichotivých černých šatech. Není binární a mluví o sobě jako o „oni/je“. Její matka na ni ale nezanevřela, natož aby ji vyhnala. Vždy ujišťuje, že mateřství je pro ni celoživotní rolí, nechce na tomto faktu nic měnit a nikoho se nechystá odstřihávat ze svého života. „[Shar] je pro mě to nejdůležitější. Moje rodina je na prvním místě a jsem jí tak vděčná, že mi dovolila natáčet filmy. Ale je pro mě vždy těžké ji opustit. Nesnáším to. Absolvovala jsem terapii a zjistila jsem, že mi pomohla vyrovnat se s vinou, kterou jsem cítila z toho, že jsem ji opustila. Jet na Nový Zéland natočit Avatar, když se moje dítě hlásilo na vysoké školy, mě málem zabilo,“ svěřuje se Weaver.
Co Shar Simpson dělá
Hereččino dítě nikdy nelenilo. Shar Simpson má dva magisterské tituly, může se pyšnit docenturou a nyní pracuje v Laboratoři digitálního vyprávění na Umělecké fakultě Kolumbijské univerzity. Působí i literárně. Z jejího pera vzešla experimentální hybridní díla a klasické knihy ze série Choose Your Own Adventure. Aktuálně pracuje na knize o spánkové paralýze. A showbyznys ji kupodivu minul.
Hvězda filmů Vetřelci a Avatar cítí velkou vinu vůči své dceři, protože si je plně vědoma, že dost své dítě zanedbávala. Vdávala se ve 34 letech a dceru měla až kolem čtyřicítky. Jejím manželem je divadelní režisér Jim Simpson a jejich šťastné manželství kalí pouze rozdílnost jejich potomka. „Máme úžasnou dceru, které je teď přes třicet – nevím jak, ale pořád vypadá na dvanáct. Ve skutečnosti jsou nebinární a učí,“ přiznává Weaver.
Škoda, že jich nemá víc
Jediná věc, které herečka lituje, je, že nemá víc dětí. Rodina je pro ni na prvním místě a je moc šťastná, že má prostor skloubit rodinu a hereckou kariéru. To, že se stala matkou, je pro ni to nejlepší, co ji v životě potkalo. Ačkoliv by rodinu ráda rozšířila, nelituje ničeho a je ráda za jedno dítě. „Nechtěla jsem mít děti hned. Dostanete karty, které vám rozdají, a trvalo mi velmi dlouho, než jsem si, když jsem chtěla druhé dítě, prostě řekla: Proč si neužívám to dítě, které mám?“ vysvětluje herečka.
Vlastně se zase tak moc nestalo. Rodina drží pohromadě a navzájem mezi sebou respektují svá rozhodnutí, kariéry a osobní život. Horší by bylo, kdyby se Shar dala na drogy. Odtud už není cesty zpět bez naděje na pěkný plnohodnotný život.
