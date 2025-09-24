Tajemná dívka v kimonu. Za němé svědky z vlny promluvil po letech někdo jiný
Dívka v roztrhaném oděvu, nalezená těsně před druhou světovou válkou, byla kriminalistům dlouho trnem v oku. Celé roky policie vyšetřovala vraždu a nevěděla si rady. Až když po letech promluvil svědek, kterého nikdo nečekal, vyšetřovatelům svitlo. A viníků bylo nakonec více.
Stalo se to v Austrálii a věděl o tom celý svět. Bylo září a psal se rok 1938. Mezi Melbourne a Sydney tehdy projížděl směrem na trh ovčák John Trcka. Ovce bučely, zastavil a byl v šoku z toho, co uviděl.
Mrtvou našli v kimonu
Když John Trcka jel na trh prodat ovce, nedojel, protože učinil hrozivý objev v rozbořené cihelně. „Na starý silnici do Wagga-Wagga. Je tam jakoby kanál. Podíval jsem se tam náhodou. Ovce bečely, tak jsem se ohlédl dozadu a přitom jsem ji viděl. Má na sobě červený, zelený a možná i modrý šaty. A vypadá strašně hrozně,“ vypověděl na policii nálezce John Trcka. Po výpovědi jel s policií na místo činu. Mrtvolu zabalenou do ohořelého pytle někdo nacpal do betonového potrubí kanalizace zkrachovalé cihelny. Na polonahém těle visely cáry pestrobarevného japonského kimona.
Nikdo by nepoznal, o koho jde. Smrt nastala uškrcením a kulkou do hlavy. Vražedná zbraň byl revolver. Případem, který se táhl několik desítek let, se nejprve zabývala melbournská kriminálka a později australská pobočka Interpolu. Zavražděná se jmenovala Linda Agostini a živila se jako kadeřnice. Dlouho podezřívali manžela zavražděné Antonia. Ten se však nikdy nepřiznal a po čase jej propustili pro nedostatek důkazů z vyšetřovací vazby. Jelikož o této vraždě psaly s oblibou noviny, nikdo jej nechtěl zaměstnat a odevšad jej hnali. Cestoval po celé Austrálii a nakonec utekl od protinožců a zkusil štěstí v Evropě, ale i tam jej znali z médií.
Zpověď ovčáka
Do případu vnesla jasno nečekaná zpověď Johna Quinna – vlastníka ovčí farmy – kterého stihl infarkt. Tížilo jej kruté tajemství a chtěl si před smrtí ulevit a ulehčit svědomí. Vyprávěl, že tehdy přišla do jejich domu promoklá, vystrašená žena z města – Linda Agostini. Dali jí najíst a napít mléka a zůstala u nich přes noc. Utekla prý od manžela, protože jí nafackoval. Druhý den po návratu z ovčího trhu jej čekala tragická podívaná. Na podlaze v kůlně ležela žena v červeném kimonu. Stál tu vůz jeho syna Billa, který míval problémy s alkoholem a se zákonem. Hned mu bylo vše jasné. Lindu Agostini zabil Bill. Tenkrát se neodvážil na policii, protože mu to manželka a syn zakázali.
Manželovo přiznání
Pravda by však nebyla úplná, kdyby se nevysvětlilo, kdo Lindu zapálil, protože Bill nepotvrdil, že by něco takového udělal. Vyšetřovatele z týmu Interpol napadlo znovu oslovit jejího manžela, který se uchytil v jedné redakci v Miláně. Vypověděl, že se po hádce vydal Lindu hledat a netušil, že ji najde mrtvou před mostem, kde je dnešní Hume Highway. Nechtěl tomu nejprve uvěřit a snažil se ji vzkřísit. Tím, že ji zapálil a strčil do starého pytle, chtěl zabránit policistům v její identifikaci a odvrátit od sebe podezření. „Už ani nevím, kde jsem to udělal. Počkal jsem, až se setmělo, vstrčil jsem mrtvou Lindu do starého pytle a polil jsem ho benzinem. Musel jsem to udělat, signore, bál jsem se, že by mě odsoudili. Byl jsem přesvědčen, že nikdo nepozná, kdo je ta mrtvá,“ přiznal se manžel zavražděné.
Co by mohlo být, kdyby manžel zavražděné nález své ženy tenkrát nahlásil na policii a nezapálil ji? Uvěřili by jeho nevině, nebo by jej nespravedlivě obvinili a odsoudili? To už jsou ale jenom pouhá „kdyby“. Faktem je, že ačkoliv ji nezabil, stejně se hrubě provinil vůči zákonu.
