Slabá Evropa dnes není schopna vyřešit vlastní problémy. Dalším vojenským konfliktům se nevyhneme, je tu Čína

Napětí se ve světě stupňuje od devadesátých let, zamrzlé konflikty ožívají. „Je jen otázkou času, kdy se znovu otevřou. Samozřejmě pokud se je nepodaří vyřešit. Mnoho varovných vizí se ale už naplňuje,“ vysvětloval generál Jiří Šedivý. Jako jeden z hlavních důvodů odborník vidí slabou Evropu. „Není schopna řešit vlastní problémy. A není to jen o Evropské unii, kdy část zemí exportuje mimo své vlastní území, přičemž je zahleděná sama do sebe.“

Čína chce celosvětový vliv

To se týká i toho, že jsme dlouho podceňovali situaci na Dalekém východě a v Tichomoří. „Jedna z analýz, které jsme v minulosti dostali, bylo hodnocení budoucího rozvoje Číny ve světovou supervelmoc, přímo konkurující USA. Dnes je to realita, kterou tady v Evropě pořád ještě plně nechápeme, ačkoli z úst amerických nejvyšších armádních představitelů slyšíme vážná varování o nebezpečí střetu USA s Čínou,“ uvažoval bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky s tím, že pokud Čína získá Tchaj-wan, nezastaví se.

Ovšem zdaleka nejde „jen“ o tento ostrov. „Čína se snaží o celkovou dominanci v této části světa a v Tichomoří. Přičemž se jedná jen o úvodní fázi expanze k čínskému celosvětovému vlivu. S tímto a zhoršujícím se bezpečnostním prostředím souvisí i problémy terorismu, globálního oteplování, přelidnění, pandemie, nedostatku vody a potravin a následných pravděpodobných migračních pohybů obrovského množství lidí. Lze předpokládat, že se situace bude více komplikovat, přičemž to není jen problém samotné Evropy, ale problém skutečně celosvětový.“

Mají za sebou polovinu obyvatel Země

Peking a Moskva dlouhodobě stupňují tlak na USA a jejich spojence. Jedním z hlavních nástrojů je Šanghajská organizace pro spolupráci (SCO), která se z regionálního bezpečnostního bloku přeměňuje na geopolitickou protiváhu západních institucí. I tak se dá vnímat přijetí Běloruska. Co ale vlastně je toto uskupení, v jehož čele stojí Rusko a Čína?

Organizace byla založena v roce 2001 Čínou, Ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem a Uzbekistánem za účelem boje proti terorismu a podpory bezpečnosti hranic. V posledních letech se SCO rozrostla v souladu se společnými ambicemi Pekingu a Moskvy čelit tomu, co považují za „hegemonii“ USA. Snaha naklonit misky globálních vah na stranu Číny a Moskvy je evidentní.

„Členské státy zabírají více než 60 % Eurasie. V těchto zemích je téměř polovina obyvatel Země. V roce 2017 tyto státy vyprodukovaly 30,26 % světového HDP. Čtyři stálí členové organizace jsou jaderné velmoci. Že se nevyhneme dalším konfliktům v různých regionech světa, je zřejmé. Ale měli bychom udělat vše pro to, aby nevznikaly na území Evropy a v její bezprostřední blízkosti,“ vypočítal pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý. Podle bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky spolu členské státy pořádají pravidelná vojenská cvičení.

Rusko a Čína zatím rozbroje zvládají

Rusko je ve třetím roce své války proti Ukrajině a SCO se pro Putina stala klíčovou diplomatickou cestou a také platformou, jak ukázat, že není mezinárodně izolovaný. A jak se vztahy Číny s USA propadly, Peking je nyní méně znepokojen tím, že SCO byla označena za protizápadní organizaci – toto vnímání se jen prohloubilo po přijetí Íránu. A v tom sdíleném pohledu na svět není pro USA v Eurasii místo.

Expanze Šanghajské organizace pro spolupráci se však neobešla bez třenic, zejména s přijetím zapřisáhlých rivalů Indie a Pákistánu. Ovšem jak je vidět, Putin a jeho čínský protějšek zatím zvládají rozpory uklidňovat. Otázka je, co bude v tomto ohledu dál. Stále více protizápadní orientace uskupení po přijetí Íránu a Běloruska vyvolala neklid zejména mezi těmi členy, kteří si chtějí udržet dobré vztahy se Západem, včetně bývalých sovětských států ve střední Asii.

