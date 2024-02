Čína zase vyděsila svět. Dala zelenou projektu, na který si zatím netroufla žádná velmoc

Bude to obrovské. Svět něco takového zkrátka ještě neviděl. Řeč je o přehradě, která by mohla zachytit trojnásobek množství vodní energie, která momentálně „teče“ přes přehradu Tři soutěsky. Čínský projekt svět udivil, ale také vyděsil, protože se logicky nabízejí otázky, čeho všeho je komunistická země schopná, pokud dotáhne do konce něco takto kolosálního.