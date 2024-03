Legendární Laďka Kozderková otěhotněla se slavným alkoholikem. Před smrtí si uklidila vlastní hrob

Bylo to jako blesk z čistého nebe. Laďka Kozderková byla totiž také vynikající zpěvačkou, její několikaměsíční turné po Sovětském svazu tak bylo zasloužené. Jenže se skvělým trumpetistou Richardem Kubernátem se evidentně věnovali i jiným číslům, než byla vystoupení před vděčnými soudruhy. „Paradoxně hudebník byl v té době výborným kamarádem jejího tatínka. Měl ve velké zemi fungovat jako ochránce nezkušené mladé dívky. Moc to nevyšlo,“ usmíval se Pavel Rousek, fotograf českých celebrit.

Z letadla ho vynesli opilého

Jenže těhotenství se nakonec ukázalo jako nejmenší problém. „Kubernát byl sice úžasný umělec, ale také alkoholik závislý na drogách. Jestli v něm hledala mužský ideál podobný jejímu laskavému otci, tak se hodně spletla. Přesto dlouho odolávala, aby od něj odešla. Zřejmě i proto, že se jim narodila dcera Lada.“ Nakonec spolu ale nevydrželi přesto, že nešťastná herečka do něj investovala nejen svůj čas, ale i peníze.

Na zájezdu v Německu ho totiž postihla mrtvice a musel být hospitalizován v soukromé nemocnici. Kubernát tam zůstal několik týdnů, což stálo nemalé finanční prostředky. „Když na něj poté čekala na letišti a personál ho vynesl na nosítkách z letadla, hudebník byl zase opilý. Tím u Kozderkové nadobro skončil a rozvedli se. V té době už ale byla hvězda první velikosti, v Rokoku doslova zářila. Proto velmi brzy přišla nabídka z Karlínského divadla, kde ji chtěl sám Oldřich Nový,“ uvedl Rousek.

Její první muzikálová role v Lodi komediantů dokázala, že slavný milovník měl dobrý odhad. Byl jí okouzlen, stejně jako celá řada jejích kolegů. „Obdivovali její smyslnost i to, že v podstatě netrpěla trémou. A také měla prakticky pořád dobrou náladu.“

Rakovinu porazit nedokázala

Říkalo se, že jí Oldřich Nový nadbíhal a chtěl získat její srdce. To se mu ale nepovedlo. Kozderková tedy dala znovu přednost výrazně staršímu muži, kdyz se zamilovala do Vlastimila Bedrny, jehož pověst svůdníka však přesahovala hranice Prahy. Jeho milenkou byla například Hana Hegerová. „Napřed to vypadalo, že bude jeho další ‚zářez‘ na pažbě. Navíc i on měl blízko k alkoholu. Ale ukázalo se, že si ho Kozderková dokázala podmanit. A jejich manželství bylo nakonec docela spokojené,“ uvedl pro náš web Pavel Rousek.

Narodila se jim dcera Vlastimila, herečka a zpěvačka si později dokonce pořídila vlastní auto, aby se její drahý manžel mohl v klidu toulat s kamarády a ona na něm nebyla závislá. A Kozderková dál zářila i na stříbrném plátně. Snímky jako Trhák či Křtiny si tato česká herečka získala srdce fanoušků. Objevila se třeba i v seriálu Návštěvníci.

Byla ale také skvělou matkou, kvůli svým dcerám odmítala výjezdy do zahraničí. „Svoji rodinu milovala. O to větší šok byl, když zjistila, že trpí rakovinou. Nejprve se zdálo, že nemoc porazila, bohužel se ale vrátila a udeřila s ještě větší silou,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek. Těsně před smrtí prý svého partnera přinutila, aby ji z nemocnice odvezl na vinohradský hřbitov, kde si uklidila rodinný hrob. „Chci jít do čistého,“ vysvětlila. Zemřela v pouhých sedmatřiceti letech a do poslední chvíle si zpívala.

Zdroj: autorský článek

