Dnešní babičky tančily na LSD, volně se milovaly a nenáviděly válku

Akce Human Be-In navazovala na kontrakulturu šedesátých let, od užívání psychedelických drog, touze po míru, lásce a rock & rollu až po experimentální performativní umění. Na celodenní akci se na hřišti póla v sanfranciském Golden Gate Parku shromáždilo 20 000 až 30 000 lidí. Jedinou infrastrukturou byl valník se zesilovačem, který sloužil jako pódium pro hudební vystoupení a řečníky. To nebránilo v tom, aby tato akce byla vlastně pramáti dnešních hudebních festivalů.

Pár mil od základny, odkud se jezdilo umírat do Vietnamu

Tento festival byl organizátory nazýván příslibem dobra, ne zla. V projevech a protestech rezonoval protest nejen proti konzumní společnosti, ale také proti válce ve Vietnamu. Paradoxně se konal jen několik mil od vojenské základny v Oaklandu, kde se naloďovali stejně mladí lidé, jako byli oni, aby byli odvezeni do pekla války ve Vietnamu.

Na konci dne byly masy požádány, aby se obrátily k zapadajícímu slunci, a byly povzbuzovány, aby „otevřely svou mysl“, aby se všechna místa proměnila v něco krásného. O události se psalo po celých Spojených státech a doposud roztříštěné hnutí hippies nalezlo svůj smysl.

Léto lásky

Tato akce byla rychle napodobena. V červnu 1967 se na hoře Tamalpais v Marin County konal KFRC Fantasy Fair & Magic Mountain Music Festival, na kterém vystoupila mimo jiné i skupina The Doors s ikonou Jimem Morrisonem, na jiných místech Spojených států vystupovaly takové nesmrtelné legendy jako Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Mamas and the Papas a Jefferson Airplane. Tyto koncerty jsou považovány za první opravdové rockové festivaly ve Spojených státech.

Vlasy

Události okolo akcí Be-In ovlivnily Jamese Rada a Geroma Ragniho, aby dopsali svůj průkopnický rockový muzikál, který měl premiéru v říjnu 1967. Jmenoval se „Hair“ – Vlasy. Na filmové plátno tento muzikál přenesl v roce 1979 režisér českého původu Miloš Forman, který v té době již tvořil v USA.

Make love, not war

Hippies obhajovali nenásilí a lásku, oblíbená fráze byla „Make love, not war“, pro kterou byli někdy nazýváni „dětmi květin“. Propagovali otevřenost a toleranci jako alternativy k omezením a usměrňování, které viděli ve společnosti střední třídy. Hippies často praktikovali otevřené sexuální vztahy a žili v různých typech rodinných skupin. Obvykle hledali duchovní vedení u zdrojů mimo židovsko-křesťanskou tradici, zejména v buddhismu, hinduismu a dalších východních náboženstvích.

Hippies byli také známí svým jedinečným stylem, preferovali dlouhé vlasy a ležérní, často nekonvenční šaty, někdy v „psychedelických“ barvách. Mnoho mužů si nechalo narůst vousy a muži i ženy nosili sandály a korálky. U žen byly oblíbené dlouhé splývavé, tzv. babské šaty, u mužů i žen pak brýle bez obrouček.

Pomalovaná auta jako symbol

Cestování bylo výrazným rysem hippie kultury. Populární byly upravené školní autobusy nebo minibusy značky Volkswagen. Skupiny přátel mohly cestovat levně a přitom společně. VW Bus se stal známý jako hippie a undergroundový symbol. Symbol i dnes často nahrazuje logo Volkswagen. Mnozí příslušníci hippies si oblíbili stopování jako hlavní způsob dopravy, protože to bylo ekonomické, šetrné k životnímu prostředí a poznávali tak nové lidi.

Hippies odcházejí, yuppies přicházejí

V polovině 70. let hnutí postupně upadalo a v 80. letech hippies ustoupili nové generaci mladých lidí, kteří byli odhodláni udělat si kariéru v podnikání a kteří začali být známí jako yuppies (mladí městští profesionálové).

Nicméně hippies nadále ovlivňovali širší kulturu, což bylo vidět například v uvolněnějších postojích k sexu, v novém zájmu o životní prostředí a v rozšířeném snižování formálnosti. Jejich oblečení a několik jejich praktik vstoupily do mainstreamové kultury a slovo hippie se stalo širokým pojmem pro osobu, která povrchně sdílí některé stejné zájmy jako kultura hippies, například vegetariánskou stravu nebo zájem o východní kultury.

Zdroje: summerof.love. history.com, brittanica.com

