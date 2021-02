Hvězda ztřeštěných rolí na pokraji sil. Jim Carrey šíleně trápil i Miloše Formana

Pro hvězdy stříbrného plátna je těžké sundat zažitou nálepku herce jednoho žánru rolí. Komedie jsou oblíbené a Jim Carrey je v nich nenahraditelný. Během své kariéry ovšem dokázal, že umí i dramatičtější polohy herectví. Překvapivě hluboké vnímání své existence představuje v dokumentu pro internetovou televizi Netflix Jim a Andy: Život po životě.

Jim a jeho maska

Herec vždy do své role musí nasadit novou masku. V případě Jima Carreyho to byla dlouho tvář komediální. Postupem času však někteří režiséři začali riskovat a první krok do jiného žánru předvedl Jim Carrey ve filmu Truman show. Příběh šílené reality show, které je postava Trumana součástí už od narození a vůbec o tom neví, je jedním z nejlepších filmů druhé poloviny devadesátých let.

Když prokázal svůj talent i v dramatické tvorbě, další nabídky na sebe nenechaly dlouho čekat. O rok později po zmíněné Truman show totiž přišla opravdu nelehká role komika Andyho Kaufmana ve filmu Muž na měsíci, který režíroval nejslavnější český filmař Miloš Forman. Přístup, s jakým se Jim Carrey role ujmul, byl však opravdu šílený.

Být Andym

Právě dokumentární film Jim a Andy: Život po životě je vlastně takovou zpovědí Jima Carreyho, který s odstupem času a obrovským duchovním nadhledem vzpomíná, jak náročná to pro něj a pro okolí byla role. Pojal ji totiž přehnaně poctivě. Andy Kaufman byl mistr konspirací, jiných rolí a lidé nevěděli, jestli si dělá legraci, nebo je to jenom ničema.

Dokonalý humor Andyho Kaufmana nenechal nikoho v klidu. Lidé ho milovali, ale také bytostně nenáviděli. Přesně k tomu se Jim Carrey vrátil a snažil se po celé natáčení chovat právě jako Andy Kaufman. Maskéři, kameramani, ostatní herci, ale také samotný režisér si museli zvyknout, že po dobu natáčení nekomunikují s Jimem Carreyem, ale s Andy Kaufmanem.

Tento přístup byl opravdu náročný pro všechny kolem, ale hlavně pro Jima Carreyho samotného. Musel polykat hněv, nepochopení svého okolí a celou dobu se tohoto konceptu držel poctivě do poslední klapky. V dokumentu také vzpomíná na rozhovor s Milošem Formanem po telefonu, který už zoufalý říká, že by si strašně rád promluvil s Jimem a ne jen s Andym.

O šíleném chování Jima Carreyho byl po celou dobu natáčení zachycen ve filmu o filmu. Producenti Muži na měsíci však nakonec zakázali, aby film lidé vůbec viděli. První záběry jsou tak odhalené až v roce 2017 v rámci tohoto dokumentu, který je vlastně komplexním pohledem na život a přemýšlení slavného komediálního herce, který šel až za hranu únosnosti. Nutno dodat, že Andyho Kaufmana zahrál dokonale. Bolelo to však všechny kolem.

