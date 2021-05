Nejslavnější most na světě. Golden Gate vyprojektoval vyhozený inženýr bez nároku na honorář

Jedná se o jeden z nejznámějších symbolů USA. Most Golden Gate Bridge čerstvě oslavil 84 let své existence a po celou tuto dobu majestátně spojuje San Francisco a Marine Country. Do roku 1964 se jednalo o nejdelší visutý most na světě. Proč jsou zásluhy za jeho realizaci přiznávány někomu, kdo si je tolik nezasloužil?