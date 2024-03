Bolest legendární herečky Termerové: Málem přišla o manžela, rakovinu nechtěla přijmout

Do Morise Issy se slavná česká herečka zamilovala během studií na DAMU. On chodil na JAMU a dostal ji svým neotřelým romantickým vyznáním. „Lenka je trdlo a potrat hedvábnej.“ Lenka Termerová později vzpomínala, že slovo „trdlo“ se mu prostě líbilo a „potrat hedvábnej“ byl odkaz na dílo Bohumila Hrabala, kterého měli oba rádi. Režim ale jejich lásce nepřál. A vlastně ani jeho rodiče, kteří si přáli, aby se synek vrátil domů. Naštěstí to neudělal, dnes je z něj úspěšný režisér a Termerová o muže svého života nepřišla.

Utajená svatba a rakovina

Nebyl to ale jediný problém. Jejich svatba totiž proběhla v podstatě v utajení, měla na hlavě paruku, aby ji nikdo nepoznal, a byli na ní pouze její a jeho bratr. Navíc herečka byla v pokročilém stádiu těhotenství. Veselky se však neúčastnili ani její rodiče. „Brali jsme se v Hradci Králové, kde se všichni znají. Mého manžela milovali, ale báli se ostudy. Hostinu tedy uspořádali, ale nepřišli,“ vysvětlovala Termerová.

Další zásadní moment jejího života přišel v roce 2009, když jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. „V rodině s ní nikdo problém neměl. Napřed jsem si tedy říkala, že jde o omyl, odmítala jsem si připustit, že nemoc mám.“ Prokázala ale obrovskou sílu a vůli a i za pomoci manžela potíže překonala. Dnes se zase může smát a rozdávat energii.

Co z ní dělá opravdovou ikonu?

Image kouč

- Jeho hlavním zaměřením je konzultovat s klientem oblékání (včetně poradenství o nákupu), osobní styl, řeč těla a etiketu.

- Vede klienta procesem zhodnocení jeho životního stylu, pomáhá mu změnit celkovou image.

Kariéru začala Lenka Termerová v roce 1947 v Hradci Králové. „Postupně se propracovala na samotný vrchol českého hereckého nebe. Nejenže získala prestižní ocenění Český lev za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Děti noci, ale stala se také milovanou tváří českých obývacích pokojů díky své roli v seriálu Velmi křehké vztahy,“ vypočítával pro Čtidoma.cz odborník na český showbyznys a image kouč Pavel Filandr.

Ale co dělá z Lenky Termerové opravdovou ikonu? „Je to především její jedinečný osobní styl a image, které jsou neodmyslitelně spjaty s její uměleckou prací. Herečka je známá svou elegancí a smyslem pro detail. Ať už se objevuje na červeném koberci, nebo je zachycena paparazzi při běžném dni, vždy vypadá nepřehlédnutelně a stylově.“

Stala se symbolem odvahy a síly

Jedním z aspektů, kterými Termerová inspiruje, je podle odborníka její schopnost transformace. „Po diagnóze rakoviny prsu se musela vypořádat nejen se zdravotními problémy, ale i s velkými změnami svého vzhledu. S holou hlavou se stala symbolem odvahy a síly, což ještě více zdůraznilo její neuvěřitelné charisma a schopnost zůstat věrná sama sobě bez ohledu na okolnosti,“ má jasno Filandr.

Jedním dechem dodává, že její přístup k módním trendům a osobnímu stylu je stejně odvážný a inovativní jako její herecké výkony. „Nikdy se nebojí experimentovat s novými trendy, ale zároveň si zachovává osobitý rukopis, který je vždycky elegantní a sofistikovaný. Zkrátka Lenka Termerová je ceněna nejen díky svému hereckému talentu, ale i stylu, který se stal inspirací pro mnohé ženy napříč generacemi.“

Její schopnost přizpůsobit se a zůstat relevantní, jak ve své umělecké práci, tak v osobním stylu, je skutečně obdivuhodná. „Ve světě, kde je často obtížné udržet si originalitu, zůstává Lenka Termerová ikonou, která ukazuje, že pravá krása a styl jdou ruku v ruce s odvahou být věrný sám sobě,“ doplnil pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

