Naděje v boji s Parkinsonovou chorobou: Pomáhat mohou nanokrystaly zlata v mozku

Léčba zlatem řeší energetickou nerovnováhu, která vzniká v mozku, což by mohlo znamenat minimálně částečné uzdravení pacientů. „Jsme opatrně optimističtí, že s touto strategií budeme schopni předcházet některým neurologickým postižením, nebo je dokonce zvrátit,“ potvrdil ve zprávě doktor Peter Sguigna, odborný asistent neurologie v Ústavu mozku Petera O’Donnella Jr. v Texasu. Celá studie je zde.

Pokud by se tato vize uskutečnila, znamenalo by to naději pro stovky tisíc lidí, kteří trpí neurodegenerací. Parkinsonova nadace odhaduje, že v USA žije s Parkinsonovou chorobou téměř milion lidí, což z ní činí druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění po Alzheimerově chorobě. V České republice touto nemocí trpí přes třicet tisíc lidí. „Trend je navíc takový, že každý rok přibude víc nemocných lidí než ten předchozí,“ řekl pro Čtidoma.cz MUDr. Jaroslav Pečenka.

Příznaky Parkinsonovy choroby

Třes – chvění rukou je jedním z prvních příznaků. Zpravidla se zpočátku objevuje pouze v jedné končetině.

Zpomalený pohyb.

Ztuhlost svalů.

Problémy s postojem a rovnováhou.

Ztráta schopnosti provádět určité pohyby podvědomě (mrkání, úsměv a další).

Problémy s řečí – často jde o její zrychlení nebo zeslabení.

Problémy s psaním – zmenšení písma nebo úplná neschopnost psát.

Zlato jako katalyzátor

Jedním z charakteristických znaků parkinsona a roztroušené sklerózy je rychlý pokles energetického metabolismu mozku. „Zdravý mozek potřebuje, aby měl neustálý přísun adenosintrifosfátu (ATP), který je zásadní pro skladbu všech buněk. A čím jsme starší, tím se aktivity buněk zpomalují. Tím pádem má mozek méně ATP, které by využil ke své činnosti,“ vysvětluje MUDr. Pečenka.

Energetický metabolismus mozku lze podle odborníka měřit pohledem na poměr redukovaných a oxidovaných forem molekuly nikotinamidadenindinukleotidu (NADH a NAD+, v tomto pořadí). To jsou obě životně důležité složky Krebsova cyklu, vícestupňové buněčné reakce, která generuje energii ve formě ATP. „Zacílení této rovnováhy mezi NAD+ a NADH by mohlo být klíčem ke zlepšení symptomů spojených s neurodegenerativním onemocněním,“ doplňuje Jaroslav Pečenka.

A právě zde přicházejí na řadu nanokrystaly zlata – mohou fungovat jako katalyzátor pro zvýšení energetického metabolismu a zvýšení poměru NAD+/NADH.

Zlepšení bylo jasně vidět

Experimentální léčba, která byla použita v klinické studii, byla pojmenována CNM-Au8. Celkem bylo přijato 24 pacientů. Po základním vyšetření, v rámci kterého byl posouzen poměr jejich NAD+/NADH a dalších ukazatelů, užívali denní dávku CNM-Au8 po dobu 12 týdnů. Dohromady na konci studie pacienti zaznamenali v průměru 10,4% zvýšení poměru NAD+/NADH, což dokazuje, že léčba měla zamýšlený efekt. Hladiny ATP se také normalizovaly.

Pacienti s Parkinsonovou chorobou hlásili i zlepšení některých motorických příznaků, které jsou spojeny s onemocněním, což naznačuje, že CNM-Au8 by mohl mít skutečný dopad na kvalitu jejich života. „Zásadní také je, že nikdo neoznámil vedlejší účinky, což je podle mého názoru takový malý zázrak. Celé je to zajímavé, a i když je ještě velmi brzy na závěry, léčba se zatím jeví jako velmi přínosná,“ doplnil MUDr. Pečenka pro Čtidoma.cz. Je tedy možné, že zanedlouho bude něco na bázi zlatého koktejlu doporučováno lékaři po celém světě.

Zdroje: autorský článek

