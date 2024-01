Zapomenuté lásky Ivety Bartošové: S Hrušínským si podtrhla větev

Už zanedlouho se diváci dočkají závěru minisérie Iveta, který ukáže poslední roky zpěvačky Ivety Bartošové po odchodu Ladislava Štaidla. Radost jí tehdy dělal syn Artur, se kterým už toužila jen po obyčejném životě. To se jí však nedařilo předtím ani potom.

Udělala to kvůli sobě

Když se Ladislav Štaidl rozhodl řešit trable s Ivetou Bartošovou tak, že odletěl sám do Ameriky, toužila po pozornosti. „Udělala jsem to kvůli sobě. Aby přežilo moje ego a abych v sobě jako ženská měla ještě trochu hrdosti,“ vysvětlila svůj milostný poměr s Rudolfem Hrušínským nejml.

Dvojice se dala dohromady v roce 1993, když Jaroslav Soukup natáčel film Svatba upírů, kde si zahrála Bartošová navzdory nulovým hereckým zkušenostem hlavní roli. Natáčelo se ve Valticích na zámku a herci spali v místním romantickém hotelu. Za zdmi se však odehrávalo něco, po čem život Ivety už nikdy nebyl stejný.

Slova napsaná rtěnkou

„Bylo to fajn. Oba jsme ale věděli, že to nemá smysl. Rudla mi potom dokonce na dveře mého pokoje napsal rtěnkou: Miluji tě. Pak se už ale nikdy nic podobného neopakovalo. Byl to rozumný kluk a pochopil, že to byl jenom úlet,“ citoval slova ze zpěvaččiny knihy deník Šíp. Jenže právě Ladislav Štaidl se měl tehdy vše dozvědět. Psalo se, že mu to prozradila Ivetina sestra Ivana, která se na natáčení filmu přišla podívat se svým milencem. Ladislav prý tehdy běsnil a svou partnerku vyhodil z bytu.

„Rozešel se se mnou. Řekl, že mám hned z Apolinářské vypadnout a druhý den ráno si sbalit věci. Nebyla žádná facka. Nic. Jen mi řekl, že se se mnou hned rozchází. Ať okamžitě vypadnu. A šel spát. Dvě nebo tři hodiny jsem čekala a pak jsem šla. Říkal, že kvůli tomu se se mnou rozchází navždy, ačkoli sám mi předtím vyprávěl, s kým vším spal, a dělalo mu to dobře. Vrátila jsem se až ráno a on na mě strašně řval, že jsem chrápala s někým jiným, i když jsem mu říkala, že jsem byla v parku a bylo mi hrozně,“ vyprávěla v knize dál.

Nakonec Štaidla odprosila, jejich vztah ale už nikdy nebyl stejný. Její kariéra začala uvadat, na své předchozí úspěchy už nikdy nenavázala. Na muže neměla štěstí, stejně tak na lidi kolem sebe. Začala pít, projevovaly se u ní psychické problémy. A začal se psát konec jejího příběhu, který sledovala celá země. Rozpoutal se hon bulvárních médií, čekalo se na každou zpěvaččinu chybu.

Velké sny a hořký konec

Život plavovlasé holky s velkými sny, která prožila dětství ve Frenštátě pod Radhoštěm, by vydal na román. Dnes ho zná celá republika. Zpěvačka Iveta Bartošová začala veřejně vystupovat s kapelou Dianthus už v roce 1982. Když se potkala s Petrem Sepešim, producenti už možná tehdy tušili, že mají před sebou budoucí hvězdy, které nalákají davy. V roce 1986 sesadila z trůnu tehdejší královnu Hanu Zagorovou a stala se zlatou slavicí.

Ačkoliv byla doslova fenoménem, stoupající slávu nakonec neunesla. V dubnu 2014 skočila pod kola uhříněveského vlaku. Devastujícím zraněním na místě podlehla. V den sebevraždy měl narozeniny její manžel Josef Rychtář, kterému nechala dopis na rozloučenou. Toho si v nové sérii zahraje David Prachař, fanouška Bartošové Zdeňka Macuru pak Richard Krajčo.

