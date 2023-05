Utajený syn Sepéšiho je přesvědčený, že táta s Bartošovou ve skutečnosti nechodil

Syna má Sepéši s prodavačkou z pražského obchodního domu Kotva Marií Kovalskou, dnes Belhocine. A nutno říct, že Ivetina sokyně vypadá dodnes naprosto fantasticky. Není divu, že se do ní tehdejší lamač dívčích srdci zakoukal!

Výkon Vodochodského se synovi Petra líbil

Syn Petr později přijal po svém otčímovi příjmení Belhocine. To, kdo je jeho biologickým otcem, přitom dlouho nevěděl. Až když se začal ve dvanácti letech ptát, maminka prozradila tajemství, a dokonce mu pustila nějakou tu desku. Vidět zfilmovanou smrt svého otce pro něj bylo silně emotivní. Právě tím končí první série třídílného seriálu o Ivetě Bartošové.

Už tehdy byl však zaskočený, nakolik si je se svým otcem podobný. Výkon Vojtěcha Vodochodského s nadšením chválil. „Úplně jsem se viděl. Koukal jsem na to trochu vyděšeně a udiveně. Otočil jsem se v kině na mámu a ptal se jí, jestli opravdu takovýhle byl. Řekla, že to úplně přesně trefili. Tak už konečně chápu, po kom mám tu svou prudkost,“ řekl v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Narodil se pět měsíců poté, co Sepéšiho smetl vlak. Kovalská mu nestihla říct, že je těhotná. Prý byl tehdy zpěvák natolik rozlítaný, že se zkrátka nepotkali.

Táta to s Bartošovou nemyslel vážně, říká

Petr Sepéši byl první – a někdo říká, že také poslední – láska zlaté slavice Ivety Bartošové. Belhocine má však jiné informace. Podle něj to táta s Bartošovou zas tak vážně nemyslel. To je ostatně názor, který nemá sám. Čas od času se objevují spekulace, že ačkoliv mladá a naivní zpěvačka do něj byla zamilovaná, on ji měl spíše jako sestru, kterou chtěl chránit.

„Ukázali i to, že byl sukničkář a zalítával. A ukazovali, že spolu chodili, že byli skutečný pár. Ale skutečnost byla podle mých zpráv trošku jiná. On to s ní nemyslel vážně,“ nechal se loni slyšet.

Bartošovou Belhocine nikdy nepotkal. Dnes ho to mrzí, možná by mu prý řekla něco, co nikdo jiný nemůže. V roce 2013, když tu možnost ještě měl, však tvrdil, že se s ní potkat nechce a vztah svého otce se slavnou zpěvačkou odmítal komentovat. „Ať si myslí každý, co chce. Já vím, jak to je. Nesetkal jsem se s ní, ani po tom nějak netoužím. Nebudu ji vyhledávat. Samozřejmě, když ji někde potkám, tak se s ní pozdravím,“ říkal v roce 2013. Po smrti Sepéšiho maminky se jeho syn Petr stal údajně jediným dědicem a chodí mu tantiémy.

Iveta Bartošová zemřela – stejně jako Petr Sepéši – pod koly vlaku, když si o 29 let později, v den narozenin svého manžele Josefa Rychtáře, sedla v Uhříněvsi na koleje.

