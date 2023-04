Urnu Bartošové má u sebe dodnes Rychtář. Zpěvačka se zabila před devíti lety

Bylo úterý krátce před polednem, když mezi Uhříněvsí a Říčany došlo ke sražení osmačtyřicetileté ženy vlakem. Ta utrpěla zranění neslučitelná se životem. Šlo o fenomenální zpěvačku Ivetu Bartošovou. Byla trojnásobnou zlatou slavicí, získala několik cen TýTý, které udílela kdysi televize Nova.

Neúspěšný návrat na vrchní příčky hitparád

Poprvé na sebe upozornila v 80. letech, už v devadesátkách byla velkou hvězdou. V té době nazpívala své největší hity jako Hej, pane diskžokej, Tři oříšky nebo Léto. Natočila 17 desek a hrála celkem v 8 muzikálech. Zkusila si také roli herečky, když se v roce 1993 objevila ve filmu Svatba upírů v hlavní roli. Nechyběla ani v muzikálu zesnulého Karla Svobody s názvem Dracula. Její popularita však klesala tím víc, čím víc přibývaly skandály v osobním životě.

Několikrát se zkoušela vrátit na přední příčky hitparád. Více než její úspěchy však byly vidět její excesy. Vrcholem bylo její letní dobrodružství v Itálii, odkud pochází slavná známá fotografie v plavkách naruby. Dokonce po ní bylo vyhlášeno celostátní pátrání poté, co ji její „ochránce“ Zdeněk Macura měl odvézt z domu v Uhříněvsi. Rychtář na něj poté podal trestní oznámení za únos a omezování svobody. Do Itálie přitom Bartošová prchala už o dva roky dříve – v roce 2011 – za doprovodu Domenica Martucciho. Tehdy prý věřila, že jí pomůže s problémy s alkoholem.

Ladislav Štaidl byl v Ivetině životě důležitý muž

Ivetina závislost na alkoholu a životní osud jeden čas plnily přední stránky bulváru. „Měla jsem pocit, že na tom, jak její osud dopadl, jsme participovali jako národ všichni. Nebo možná ne všichni, ale velká část z nás,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz producentka a castingová režisérka Maja Hamplová, která se podílela na dvou řadách minisérie Iveta mapující zpěvaččiny osudy.

Po její smrti koupil dům v Uhříněvsi bohatý podnikatel, který chtěl na místě založit rodinu. Šuškandě o tom, že je dům prokletý, nevěřil. Po zpěvačce zde zůstal syn Artur, který je dnes dospělým mužem. Jeho otec a důležitý muž v životě Bartošové, umělec Ladislav Štaidl, zemřel v lednu 2021.

Druhá série Ivety už brzy na obrazovkách

Podle sociálních sítí by měl Artur studovat psychologii. Byl to on, kdo schvaloval minisérii Iveta o své matce. Producentka Hamplová se nechala slyšet, že kdyby k tomu měl jen jednu připomínku, ven by to vzhledem k citlivosti tématu nešlo. Na Voyo se diváci dočkají prvního dílu už 5. května. Mapovat bude devadesátky, kdy byla Iveta sice na vrcholu, ale na veřejnost už začínaly prosakovat první skandály.

Na premiéře druhé série Iveta měl Artur před pár dny svou půvabnou přítelkyni a vypadá to, že navzdory těžkému osudu je dnes opravdu šťastný.

