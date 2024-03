Osudové rány herečky Gabriely Vránové: Od emigrace sestry až po krutou diagnózu

Bylo to, jako když dítěti vezmou nejbližšího člověka, popsala v pořadu České televize svoje tehdejší pocity Gabriela Vránová, pro kterou byla po dlouhé desetiletí scéna Divadla na Vinohradech druhým a mnohdy i prvním domovem. Pak ale přišly do divadla finanční problémy a starší herci se museli se svými místy v souboru rozloučit. Herečka tuhle dobu nesla velmi těžce.

Poválečné rodinné útrapy

Nebyla to ale rozhodně první životní rána, která Gabrielu Vránovou i celou její rodinu potkala. Už jako dítě se musela vyrovnávat se zatčením dědova bratra, který byl jako kněz osočen z protistátní činnosti a uvězněn na dvacet let. Domů se podíval až těsně před smrtí. To spolu s dalšími problémy v tehdejším režimu mělo také velký vliv na hereččina otce, kterého se podle svých vlastních slov v některých chvílích až bála. Až později pochopila, jak složitý život vlastně její rodiče vedli.

Sestra odešla do Ameriky

Další velkou zkouškou pro všechny kolem ní byla pozdější emigrace nejmladší dcery v rodině Miriam, jež se narodila osmnáct let po své slavné sestře Gabriele. Její odchod nikdo nečekal, a tak není divu, že to s jejími blízkými tak říkajíc zamávalo. Stejně jako těžká nemoc a nakonec i úmrtí hereččina bratra Jaroslava, který jí byl z celé rodiny nejbližší.

Nemocná psychika i tělo

Nikdo se tedy nemůže divit, že ve chvíli, kdy padla jedna z posledních jistot v jejím životě, se začala propadat do depresí. Pomohl jí tehdy její manžel a rodina, ale co naplat, ztrátu milovaného divadla nemohla jen tak překonat. Nejenže brzy poté přišly zmiňované psychické problémy, které se dají v takovém případě jistě čekat, ale došlo i na srdce, jež dokonce potřebovalo pomoci kardiostimulátorem. Ani to ale bohužel nebylo ještě všechno.

Přicházely další nabídky

Jak se později ukázalo, o herečku s projevem křehké víly, jak zmiňuje dvojka.rozhlas, projevily zájem další scény i filmaři. Přijímala nabídky, ale stále se jí stýskalo po „jejím“ Divadle na Vinohradech. Určitě si neuměla představit, že by se na jeho jevišti ještě někdy objevila. Zázrak se ale stal v roce 2012 po nástupu Tomáše Töpfera na post ředitele. Byl to právě on, kdo Gabriele Vránové nabídl zpět její židli v herecké šatně. Přijala, jinak se ani rozhodnout nemohla.

Krutá diagnóza

Jen o pár let později si úžasná herečka vyslechla krutou diagnózu. Šlo o rakovinu tlustého střeva, se kterou se statečně prala, a snad by ve svých více než pětasedmdesáti letech dokonce zvítězila, kdyby ji v roce 2018 nezradily ledviny. Právě na jejich selhání v červnu tohoto roku zemřela.

Zdroj: autorský článek

