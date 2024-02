Hledáte důkaz o partnerově nevěře? Můžete skončit ve vězení

Dříve se říkalo, že oči jsou brány do duše, dnes je to mobilní telefon. Při pochybnostech nám totiž umí dát naprosto jasnou odpověď – a mnohdy odhalí i to, co bychom neměli jinak možnost zjistit. Vynalézavým ženám ani mužům často nebrání ani složité heslo, které má dnes už takřka každý mobilní telefon.

V telefonu je pravda, hledejte ji však jinde

Můžete se oprávněně domnívat, že pozdní příchody vašeho partnera z práce, telefon schovaný displejem dolů a nepřítomný duch svědčí o jeho nevěře. A chcete se přesvědčit, protože víte, že ten bídák vám pravdu nikdy neřekne. Nejen že by vás před tím, že vezmete do ruky partnerův telefon, varoval každý terapeut, varovný prst by zdvihal i právník.

Náš trestní zákoník zná totiž trestný čin porušení dopravovaných zpráv, a to platí i pro elektronickou komunikaci. Vůbec první případ, kdy byl člověk odsouzen za to, že si přečetl esemesky své partnerky, se stal už v roce 2007. Nemůžeme tak tvrdit, že by to byl jakýsi výdobytek nynější doby.

Trestní zákoník chrání soukromí člověka

„Dne 19. 7. letošního roku kolem tři čtvrtě na devět večer vnikl neoprávněně 23letý muž z Vimperska do bytu v Horní Vltavici, kde se nacházela jeho bývalá přítelkyně, a odcizil jí mobilní telefon. Žena se o svůj mobilní telefon s podezřelým přetahovala, ale ten jí mobil vytrhl z ruky a z bytu utekl. Přibližně kolem jedné hodiny si z odcizeného mobilu přeposlal do svého nezjištěné množství SMS zpráv,“ znělo tehdy v protokolu. Žena na muže podala trestní oznámení a případ skončil u soudu.

Trestní kodex totiž vychází z předpokladu, že chrání zdraví, život, majetek a soukromí člověka, stejně tak jeho osobní svobodu. Například známý terapeut Honza Vojtko, autor populární knihy Vztahy a mýty, rád v různých rozhovorech říká, že každý má ve vztahu právo na tajemství, a to i ve chvíli, kdy zahrnuje sem tam nějakou tu zprávu s někým jiným. Automaticky to totiž nemusí znamenat nevěru.

Co to pro vás znamená?

Telefon vašeho partnera vám do ruky nepatří. A ani počítač – trestní zákoník říká, že každý, kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci majetkové hodnoty.

Pokud otevíráte zprávy, které nejsou určeny pro vaše oči, porušujete (nejen) listovní tajemství. A můžete být potrestáni odnětím svobody až na dvě léta, případně zákazem činnosti. O to horší to bude mít ten, kdo s vidinou prospěchu takto získaná tajemství vyzradí nebo využije.

Takže až budete partnera vyhazovat na ulici, protože je to nevěrný prevít, dejte si pozor, aby vás za chvíli nehledala policie…

