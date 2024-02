Tereza Kostková v slzách, asi nezvládá. Jeden rozvod s režisérem už přitom zažila

V sedmačtyřiceti letech by si mohla pískat. Tereza Kostková má skvělou kariéru, rodinu a navíc jde z role do role, teď například září v seriálu Jedna rodina. Přesto jsou věci, které české herečce mohou nahánět hrůzu. Už nějakou dobu se v médiích přetřásá manželská krize, říká se, že to s Jakubem Nvotou možná není tak dokonalé, jak si na začátku vysnila.

Záhadné cesty na Slovensko?

Hovoří se například o jeho častých cestách na Slovensko, kde se má prý scházet se svou bývalou partnerkou, hudebnicí Ľubicí Čekovskou. Málokdo ale vidí, že Nvota na Slovensku hodně pracuje, takže jeho návštěvy našich východních sousedů mají logické vysvětlení, vůbec nemusí jít o romantické aférky nebo něco podobného.

Ať je to jakkoli, takové spekulace asi Kostkové na klidu nepřidávají. Není žádné tajemství, že už za jednoho režiséra vdaná byla, s Petrem Kracíkem, se kterým má syna Antonína, to však nevyšlo, když se povídalo, že si až příliš rozuměl s jinými ženami. Kostková by tak měla doufat, že bude platit přísloví „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“ a s Nvotou se žádného nepříjemného překvapení nedočká.

Z bytu do velkého domu

Možná je tu však úplně jiný důvod, proč si i její fanoušci všimli, že nebývá ve své kůži. Sama na konci roku přiznala, že si toho na sebe naložila hodně. „Na jednu stranu si toho vážím, na stranu druhou: Tohle do budoucna úplně nepůjde,“ vysvětlovala. Sice jí odpadlo moderování StarDance, přidaly se ale další projekty.

Navíc nedávno s manželem prodali byt a pořídili si dům v pražských Kyjích, takže to může znamenat další starosti navíc. Zahrada je laděna do francouzské architektury, kterou herečka spolu se středomořským stylem miluje. Z toho je zřejmé, že udržovat takovou nádheru stojí nejen peníze, ale asi také hodně dřiny.

Umí vůbec odpočívat?

Už na konci loňského roku se šuškalo o tom, že Kostková zvolní, protože jí zkrátka nic jiného nezbývá, a ani ona sama asi nechce dospět do fáze, kdy bude na hraně kolapsu. Je možné, že ona sama tak trochu bilancuje a přemýšlí, jakou cestou se dál vydat. Odpovídat by tomu mohly fotky z počátku její kariéry, které nedávno sdílela na Instagramu.

Uvidíme, jak to s ní bude dál. Každopádně její fanoušci věří, že nebude donekonečna napínat své síly a naučí se odpočívat. Na druhou stranu ten, kdo Kostkovou zná, tak nějak tuší, že tohle nebude vůbec jednoduché.

