StarDance: Adamczykova pomsta Chlopčíkovi, vulgární Kostková a Mazůch bez kalhot

Moderátorce Tereze Kostkové, kterou známe jako noblesní dámu plnou empatie a vstřícných gest, tentokrát z pusy vylítla slova, která by od ní nikdo nečekal. Před vyhlášením páru padlo sprosté slovo!

Ostrá moderátorka překvapila

„Taková sv*ně nejsem, abych začínala od příjmení,“ pronesla ve chvíli, kdy už bylo všem jasné, že vypadne buď zpěvačka Tereza Mašková, nebo cukrář Josef Maršálek. Růžovlásce se stala osudnou samba, při které škobrtla. A pozorné porotě to zkrátka neuniklo. Diváci už ji poté nezachránili.

Největším favoritem podle reakcí diváků na sociálních sítích stále zůstává Eva Adamczyková a Jakub Mazůch. Ten dokonce během čísla odhodil kalhoty, což u televizních obrazovek jistě nadchlo všechny jeho fanynky. Mělo to ale háček – pod tím měl ještě další, a tak se divačkám žádný překvapivý pohled nenaskytl. Ve StarDance vůbec poprvé v historii soutěží také manžel Evy Adamczykové – soutěž nikdy nezažila, že by proti sobě bojoval manželský pár. Ten ale mezi kandidáty na vítěze rozhodně nepatří a porota mu to dává pořádně najevo.

Bude mít Adamczyk pro Chlopčíka překvapení?

Diváci už si dávno všimli, že jakékoliv jeho číslo je okamžitě smeteno pod koberec a zůstává jen kritika. Možná proto už si z toho dělá legraci, a dokonce i moderátor Marek Eben chtěl svým vtipem přihodit trošku do mlýna. „Přál by si vymyslet vlastní deskovou hru, jmenovala by se Zdeňku, nezlob se,“ vtipkoval moderátor. Možná, že by mu Adamczyk dal za pravdu. Ačkoliv mnohdy se k jindy nespravedlivé kritice vůbec nevyjadřuje.

Kdo se však přiznal k tomu, že zas tolik na tento večer netrénoval, byla Darija Pavlovičová. Přesto od poroty sklidila velkou chválu, Richard Genzer ocenil, že se stále zlepšují. Herečka známá ze seriálu Kukačky si ale až do poslední chvíle zřejmě myslela, že půjde z kola ven.

Svým výkonem nezklamala Iva Kubelková, která se nejdřív ukázala za stydlivou hospodyni, ale pak to rozbalila jako správná sexbomba. Diváci na sociálních sítích si z ní už dělají v dobrém legraci – s podivem se ptají, co tahle tmavovláska vlastně neumí!

Zdroj: redakce, Česká televize, Facebook

