StarDance: Bizarní Marek Eben, pozitivní dopingový test soutěžící sportovkyně a obavy o tanečníky

Už bez Davida Prachaře a Ivany Chýlkové se muselo obejít v pořadí čtvrté pokračování StarDance v tomto roce. V minulém kole vypadnuvší Ivana Chýlková se ale na přímý přenos přece jen přišla podívat, i když už jen v roli diváka – a není vyloučeno, že rovnou získala pracovní nabídku. Marek Eben totiž propagoval její taneční umění. „Vážení pořadatelé plesů, chci vám říct, že Ivana i Honza už paso umí a rádi by si ho střihli. A pokud si je objednáte do dnešní půlnoci, máte 10 % slevu,“ nabídl moderátor a zdálo se, že herečka jeho vtip přijala.

Hodně bizarní Marek Eben

Ostatně Marek Eben umí vtipně komentovat i svoje vlastní problémy, s nimiž se svěřil před soutěžním vystoupením Darji Pavlovičové a Dominika Vodičky. „Jedno z poznávacích znamení Darji je ta krásná hříva kudrnatých vlasů. Představte si, že když byla Darja v pubertě, tak si ty vlasy velmi usilovně žehlila. Mám pro to pochopení, občas se člověku takové věci dějí. Měl jsem okolo sametové revoluce období gelu. Vytvářel jsem si tady vepředu takovou věc, ale neviděl jsem si dozadu, tak to končilo v půli hlavy a pak už to bylo rovně. Byla to opravdu velmi bizarní stylizace a naštěstí mě to velmi rychle opustilo,“ komentoval svůj tehdejší účes s výrazem, který dával jasně najevo moderátorův současný pohled na své bývalé já.

Doping ve StarDance

Tanec je sport jako každý jiný, má svoje pravidla a také mantinely. StarDance se ale vyhýbají takové doprovodné nepříjemnosti, jako jsou dopingové testy, které musejí podstupovat vrcholoví sportovci, kdykoliv u jejich dveří kontroloři zazvoní. Takovému režimu se samozřejmě musí podvolit i skvělá snowboarďačka Eva Adamczyková. „Samozřejmě po tolika měsících, takto strávených, došlo k tomu, k čemu dojít muselo, že se bohužel v Evině vzorku našly stopy perníku. Snažili jsme se komisařům vysvětlit, že je to Maršálkův perník, ale komisaři říkali, že je nezajímá, jak se ten dealer jmenuje. Takže teď se to řeší na svazu, podívejte se na jejich slowfox, dokud to ještě jde,“ uvedl svým dokonalým stylem moderátor soutěžní tanec právě této sportovkyně.

Obavy o zdraví tanečníků – Maršálek nesmí vypadnout

Když už přišla řeč na Josefa Maršálka, v jeho případě se moderátor děsí okamžiku, kdy známý cukrář vypadne ze soutěže. „Už delší dobu přemýšlím o tom, že se nám tady v této řadě zabydlel takový zvyk, že když někdo opouští tuhle soutěž, tak ho v tom závěrečném kolečku ti partneři zvednou nad hlavu. Jako takhle: nemělo by k tomu dojít,“ napověděl Marek Eben v žertu porotě s odkazem na cukrářovu rozložitou postavu. Josef Maršálek jeho vtip ocenil upřímným smíchem.

Překvapivý konec večera

Konec večera jako vždy patřil neoblíbenému a nepříjemnému vyřazování. A tentokrát došlo dokonce na chvíli nechápavého ticha, když se diváci v sále dozvěděli verdikt hlasujících diváků. Ze soutěže jako třetí vypadl jeden z favoritů poroty – herec a zpěvák Richard Krajčo, kterému tentokrát dokonce přišla přímo do studia fandit celá jeho rodina a bylo víc než zřejmé, že zvláště děti byly z otcova vyřazení velmi smutné. Následující sobotu se tedy bude tančit již jen v sedmi párech. Na koho to padne příště?

