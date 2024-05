Lucii Vondráčkové nevyšel další vztah? Na bouři jako s Plekancem to ale nemá

S Tomášem Plekancem bydlela Lucie Vondráčková, se kterým má dva syny Matyáše a Adama, v Kanadě. Navíc se zdálo, že jejich manželství je až na drobné mráčky docela v pohodě. Takže pro mnoho lidí bylo oznámení o jejich rozvodu šokem. Jejich spory kvůli synům se pak zdály nekonečné, neustálé handrkování a propírání soukromí šlo často do nepěkných detailů. Exhokejista třeba tvrdil, že Vondráčková lže, ona mu to zase vracela neméně žhavými prohlášeními a podobně.

Velká láska vyprchala?

Zkrátka nic pěkného a nejvíc trpěly právě jejich děti. „Myslím si, že všechno ukončil až fakt, že si Plekanec našel novou partnerku. A Lucie Šafářová otěhotněla. Jinak kdo ví, co všechno by na sebe ještě napráskali a co všechno by se veřejnost dozvěděla,“ uvažoval pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Také Vondráčková si po několika románcích (například s moderátorem Petrem Vojnarem) našla velkou lásku v podobě zápasníka MMA Zdeňka Polívky. „Nejprve se nezdálo, že to bude tak zásadní. Ona je přece jen o osmnáct let starší, je úplně někde jinde než mladý sportovec. Ale spoustu lidí překvapili, že jim to klapalo. Teď se sice říká, že už to mezi nimi není takové jako dřív, ale jaký pár vydrží pořád stejně zamilovaný?“

Mohla mít románek s kolegou?

Z logiky věci však vyplývá, že herečka, která momentálně září například v nekonečném seriálu Ulice, už asi mít vlastní děti nebude. Zatímco Polívka by po potomkovi mohl toužit a to by mezi nimi mohl být nakonec důvod k rozchodu. „Ano, tímto způsobem se pár lidí z jejich okolí vyjádřilo. Ale jak jsem uvedl, pravda to být může, ale také nemusí. Podobných drbů se v českém showbyznysu objevuje denně několik,“ usmíval se Rousek.

Zákulisním tamtamům zřejmě také nahrál fakt, že Vondráčková v poslední době předváděla žhavé scény v Ulici s kolegou Ondřejem Studénkou. Před kamerou jim to spolu šlo a objevovaly se hlasy, že to mohou „táhnout“ i v soukromí. Nic z toho se ale nepotvrdilo.

Hysterické scény asi nečekejme

Podle Pavla Rouska je však téměř jisté, že i kdyby se Vondráčková s Polívkou nakonec rozešla, určitě to bude více v klidu než její rozvod s Plekancem. „Na mě jak Lucie, tak i Zdeněk působí jako nesmírně rozumní lidé. Polívka to má i přes své mládí v hlavě srovnané, takže nepředpokládám, že by dělal nějaké scény nebo naschvály. Zkrátka to dle mého názoru není jeho styl,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Bude asi zajímavé sledovat, jak se bude vztah Vondráčkové a jejího „zajíčka“ vyvíjet. V redakci jsme se však shodli na tom, že minimálně ještě letos spolu vydrží. A pak? Kdo ví. Protože je pravdou, že téma „vlastní dítě“ může být pro Polívku v budoucnu velmi zásadní.

Zdroj: autorský článek

