Zákulisí Ordinace: Naschvály scenáristů pro Šinkorovou i noční můry Morávkové

Jedna z bojovnic letošního Survivoru je v Ordinaci v růžové zahradě od jejího samotného začátku – herečka Ivana Jirešová je s barmankou Lucií už pevně sžitá. Seriál se vysílá skoro 19 let! Co se mezitím odehrálo v zákulisí?

Odchod Daniely Šinkorové byl mediální bouře

Hned v začátcích přitom seriál čelil velkému skandálu. Jedna z tehdejších nejoblíbenějších hereček se rozhodla odejít – bez Daniely Šinkorové si však seriál nikdo nedovedl představit. Sama se pak nechala slyšet, že její odchod byl prezentován tak, aby jí to co nejvíce ublížilo. Nikdy toho ale nelitovala. Dokonce prý scenáristy natolik naštvala, že drsná smrt měla být pomsta – zemřela, když jí neonacisté prorazili v Německu lebku.

Šinkorová neměla při natáčení čas na divadlo ani muzikály a přemýšlela o odchodu už po půl roce. S vedením televize však tehdy došlo prý k nedorozumění a pak už to šlo ráz na ráz. V televizi měla pak dlouho zavřené dveře. „Bylo to nečekané, protože ten odchod nebyl normální. Začali se mi mstít různí lidé a novináři nebyli prima. Dva roky to bylo peklo, které nikomu nepřeju,“ řekla později. Tehdy byla Ordinace fenomén a bylo skoro nemyslitelné, že se někdo takové příležitosti vzdává. Šinkorová musela odmítnout pozvání i do Všechnopárty Karla Šípa, protože nebylo možné, aby šel herec na konkurenční televizi. Dnes už se to dávno neřeší a umělci se objevují na různých stanicích současně. Ale v roce 2005 bylo vše jiné. Dokonce i děj seriálu, který ještě zůstával na gynekologii!

Danu Morávkovou trápí vzpomínky na drsné scény

Odchod herců se v pozdějších letech stal naprosto normálním a dnes je jen málo těch, kteří do ateliérů Ordinace alespoň na pár chvil nezamířili. Dokonce se tam objevil i Tomáš Klus s manželkou Tamarou. Stálicí se stala také oblíbená herečka Dana Morávková, která však přiznala, že od natáčení scén, kde unáší její dceru Haničku, má noční můry. Ty měli diváci také z odchodu Čestmíra Mázla, kterého nejdřív zabil drogový kartel v Mexiku, a když publikum prosilo, aby se vrátil, najednou se pro něj ve scénáři zase místo našlo.

Morávková má v seriálu také syna Toníka, u kterého se poprvé měnil představitel. Lukáše Hrabáka nahradil Tomáš Petrák, protože první zmíněný potřeboval více času na milovaný fotbal.

Během natáčení ale vznikala také láska. Například Filip Tomsa zde potkal svou manželku Evu, v ateliérech se seznámila také Zlata Adamovská se svým současným manželem Petrem Štěpánkem, kteří platí za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu.

Seriál už se dočkal 22 sérií – a to navzdory tomu, že původně měl končit v roce 2020 poté, co ho z pomyslného televizního trůnu sesadil seriál Slunečná. Televize Nova přesunula lékařské příběhy na Voyo, přišli noví herci a jen o gynekologii to už dávno není. Přesto jsou dodnes ti, kteří nedají dopustit na první díly, kdy Jiří Langmajer nenápadně usiloval o svoji barmanku Lucii…

