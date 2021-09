Dana Morávková: Šílenství kolem covidu se bude opakovat, dokud nebudou lidé proočkovaní. Jiná cesta není

U žen se to sice říkat nemá, ale v tomto případě snad lze udělat výjimku. Protože Morávková, ač v červenci oslavila padesáté narozeniny, vypadá stále skvěle. „Určitě je to v genech po mých rodičích. A také tím, že žiji v přítomnosti a svět vidím rozmazaně, protože jsem krátkozraká. To je dobrý recept, vidět například politickou situaci u nás rozmazaně je někdy dobré,“ usmívá se Dana Morávková v exkluzivním rozhovoru pro Čtidoma.cz

Restriktivní opatření zase přijdou

Jak jste zvládala koronavirovou pauzu a co lockdown, našla jste si také jinou práci jako mnoho umělců?

Zvládala jsem to dobře. Byla jsem samozřejmě mnohem více doma, stejně jako můj manžel. Neměla jsem divadelní představení, Petr neměl koncerty. Ale práci jsme měli díky tomu, že já točím a dělám dabing. Muž je také skladatel, takže mohl skládat. V dobré náladě mě udržovalo i to, že jsem mohla jezdit do Třebechovic pod Orebem, vymýšleli jsme kolekci kabelek, scházeli jsme se, diskutovali o tom. Právě to, že navrhuji kabelky, mě drželo nad vodou.

Myslíte si, že se "šílenství" kolem covidu může na podzim znovu opakovat?

Nechci si to ani představovat, ale myslím si, že se to opakovat bude. Dokud nebudou lidé proočkovaní. Jiná cesta, jak se dostat do normálu, podle mě není. A to nejsem žádný velký zastánce očkování.

Dana Morávková

- narodila se do rodiny matematika a inženýrky ekonomie

- v dětství se věnovala krasobruslení (dvojnásobná juniorská mistryně republiky v tancích na ledě)

- herectví vystudovala na DAMU, choreografii na HAMU

- zahrála si i v americkém trháku Van Helsing

- je vdaná za muzitkanta Petra Maláska, mají syna Petra

Umíte si vůbec představit, že byste dělala něco jiného než herectví?

Jsem strašně šťastná, že mohu dělat profesi, kterou jsem si vysnila, mohu hrát divadlo a točit filmy. Ale když jsem podávala přihlášku na DAMU, tak jsem se hlásila ještě na jednu vysokou školu, a to byla novinařina. Je to podobné jako moderování, protože mě velice baví zpovídat lidi.

Hollywood a mrchy jsou fajn

Pojďme tedy k vaší práci, co aktuálně děláte, kde vás mohou lidé vidět?

Začnu divadlem, v létě jsme objeli celou republiku s divadlem Bez zábradlí. Hráli jsme představení Jistě, pane premiére ve všech různých divadlech a městech v České republice. Od září hrajeme v divadle Bez zábradlí všechny naše inscenace. Také točím pro Primu seriál Půlnoční zpověď. A pak Ordinaci.

Většina herců má sen dostat se do Hollywoodu. Jak jste na tom vy?

Kdyby mi přišla nějaká nabídka z americké produkce, tak budu velice ráda. Ale myslím, že všichni herci nemají sen být v Hollywoodu. Stejně tak jako všichni novináři nemají sen získat Pulitzerovu cenu.

Máte nějakou roli, na kterou, když si vzpomenete, tak si řeknete "jo, tady jsem byla fakt dobrá"?

Tohle si nikdy neříkám. Spíš vzpomínám na různé spolupráce. Díky tomu, že jsem měla možnost točit s Petrem Vajglem film Romeo a Julie na vsi, tak mezi námi vzniklo přátelství. Pan režisér mi svědčil na svatbě, byl to můj dlouholetý přítel. Bohužel nás už opustil. Každopádně všechny role, které jsem hrála, jsem se vždy snažila zahrát na 1000 %.

Kde vy sama se vidíte nejraději, jsou to role mrchy jako například v Rodinných poutech, nebo máte raději kladné postavy?

Každou postavu, která mi přijde, hraji velmi ráda. Pravdou je, že v televizi často hraji potvory. Ale zase v divadle mám hodně komediální role.

Spousta hereček říká, že role mrchy jsou taková jejich záliba...

Asi je to fakt. Já je také hraji s velkou chutí.

„Nikoho na place ani v divadle nezajímá, jaký vy osobně máte den. Musíte hrát, jak nejlépe umíte. Vaše osobní věci si necháváte doma. Ale to je, myslím, v každé profesi.“

Koukáte se na své filmy?

Ano, když o Vánocích opakují pohádky a jsem zrovna doma. Třeba se Z pekla štěstí mám spojené to, že když jsme točili první díl, syn byl miminko a manžel jezdil po poli a houpal ho v kočárku. Takže si vždy vzpomenu na natáčení, jak Péťu všichni chovali. Bylo to krásné, ráda vzpomínám na Zdeňka Trošku, na kolegy herce, maskéry i kostymérky. Spojuje nás přátelství, potkáváme se samozřejmě i v rámci další práce.

Móda a milované kabelky

Jak jste na tom s módou, sledujete současné trendy, nebo se spíš snažíte vytvářet vlastní?

Módu mám velmi ráda. A tím, že vytváříme řadu kabelek Dana M, tak musím trendy sledovat. Ale je pravda, že některé věci mám v šatníku už léta, protože jsem vždycky měla ráda nadčasové kousky. Některé oblečení budu moci nosit i v osmdesáti.

Co vím, tak máte například i kožené šaty, které by na sebe hodně žen nevzalo...

Pokud se vám nezmění postava a pohled na módu, tak si je můžete dopřát prakticky kdykoli.

Navrhla jste kolekci kabelek. Jaká je v tom vaše role, podílíte se na tom od A do Z, nebo máte jen poradní hlas?

Jsem u toho od začátku až do konce. Ale jde jen o řadu Dana M, což jsou kabelky pro ženy a dámy. Jinak je Elega velká firma, která vyrábí všechno možné od peněženek až po pánskou kolekci, pánské kufry či cestovní tašky.

