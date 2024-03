Tomáš Klus dříve slavným ženám neodolal. Podvedl je všechny, a to včetně manželky

Když si Tomáš Klus ze seriálu ZOO vylil srdíčko a přiznal se k nevěře, některé dámy zřejmě zůstaly v němém úžasu. Těžko říct, jestli u některé ze svých bývalých lásek našel vůbec pochopení! Naopak jeho manželka Tamara mu neochvějně stála po boku, a to i ve chvílích, kdy se hněv snesl také na ni – vyslechla si, že pro slavného muže obětuje cokoli, i svou hrdost. Ve skutečnosti však dodnes říká, že to byla především láska, která ji dovedla k odpuštění – protože prý milovat neznamená někoho vlastnit. Ale co ty ostatní ženy?

Láska dvou zlatých slavíků dlouho nevydržela

Spojuje je rodné město Třinec, láska k hudbě i hvězdná kariéra – Ewa Farna se dala s Tomášem Klusem dohromady v roce 2011, vydrželo jim to ale jen půl roku. Je tak otázkou, co za tím bylo ve skutečnosti a jestli kvůli pozornosti, kterou věnoval jiným ženám, nevzala Ewa kramle. „Prakticky od školky jsem konstantně podváděl všechny přítelkyně včetně své ženy,“ řekl Klus. Po jejich rozchodu, když už byl Tomáš manželem Tamary, o nich Farna vždy mluvila velmi pěkně, a dokonce přiznala, že když se jí v životě něco nedaří, brnkne a staví se na kafe.

Randil také s herečkou Lenkou Zahradnickou, známou ze seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo Ulice. Prý se do vztahu s ním moc nehrnula a musel ji dlouho uhánět. Nakonec jejich vztah trval zhruba rok.

Zrada nejlepší kamarádky

Přítelkyní mu však byla také zpěvačka a violoncellistka Terezie Kovalová, u které nakonec našel trochu jiné štěstí, než předpokládal. Učarovala mu totiž její kamarádka Tamara Kubová a Terezie pak prý celou událost velmi těžce nesla. „Řekla bych, že jsem vložila důvěru tam, kam jsem neměla. Bylo to pro mě těžké období, protože zároveň probíhal rozchod partnerský s ním a přátelský a pracovní s ní,“ řekla tehdy Kovalová.

Chtělo by se říct, že poslední Tomášovou partnerkou a láskou je Tamara, vzhledem k jeho vyjádření ale zřejmě během jejich vztahu potkal ještě další ženy, které mu učarovaly. Navzdory jeho záletnické povaze při něm Tamara stojí jako neochvějný sloup, který pro něj znamená rodinu, domov a zázemí. Prožila s ním dny, kdy neměli ani na hypotéku, porodila mu tři děti a říká, že se našla v tom, být matkou. Odměnou je jí nejen slavný muž, ale také jeho láska, která má jen trochu jiné podmínky, než jsme „normálně zvyklí“.

