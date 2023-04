Martin Zounar a život plný nesnází: Postižení chodidel, útěk otce i naprosté vyhoření

Když se Martin Zounar narodil a jeho tatínek rozbalil peřinku, uviděl golfovou nohu neboli oboustranné čertovo kopyto. Jde o název pro postižení chodidel, které se projevuje tak, že má miminko nohy směrem k sobě. Prý se v tu chvíli hluboko nadechl a na čtyři dny zmizel. Martinovi přitom právě započala velmi dlouhá cesta ke stabilnímu zdravotnímu stavu.

Lámali mu chodidla kvůli achilovkám

Martinův otec se naštěstí vrátil, maminku objal, a pak s ním chodil cvičit. Celou situaci tak zvládli jako rodina společně. Na nohy se Martin postavil po dvou letech, nakonec začal i běhat. „Měl jsem hnusné hnědé boty s klínem a pořád mi chodidla lámali směrem dolů, až se ty achilovky olámaly. Dodnes se ráno probouzím těžce, než je roztáhnu,“ vzpomíná na těžké časy.

S rodiči tak absolvoval velmi těžkou cestu. A ta netrvala půl roku. „Bylo to odporné. V šesté třídě, když už se z Německa sháněly adidasky, jsem pořád nosil ty hnusné hnědé boty.“ Šili mu je na míru. I ve dvanácti letech potřeboval oporu kotníku, aby se nezvrtnul. Dnes už si nějaké ty pěkné tenisky obuje rád, dokonce lyžuje. Ještě v osmé třídě na něj však maminka křičela, aby našlapoval na paty, aby nepřepadával a achilovka se natáhla. Když už se mu však líbily holky, dole ve sklepě se při cestě na rande přezouval. Tajně, našetřil si totiž na jiné boty z brigád.

Vyhoření ho překvapilo

Není to však jediné těžké období, které má Zounar za sebou. Loni o Vánocích naprosto vyhořel. Ačkoliv ho lidé znají jako optimistického šprýmaře, kterému nikdy nechybí energie, padl na dno a najednou nevěděl, co se děje. Do té doby to nikdy nezažil, jelikož je však jeho partnerka psycholožka, hned mu doporučila, aby začal docházet na terapie. Zounar poslechl a dnes vnímá návštěvu psychologa jako důležitý způsob péče o mentální zdraví.

Přiznal, že užívá medikaci

„Já byl úplně prázdný. V září se nově otvíralo Divadlo Metro, do toho se vydala knížka a moje životní změna byla opravdu velká. Vyžadovala hodně sil,“ vysvětluje, jaké byly důvody jeho stavu. Meditace mu nepomáhaly, ezoterika ho příliš nezajímá. Nijak se však netají tím, že užívá medikaci. Není prý pravda, že by se musel člověk prášků bát nebo je shazovat. Jsou zkrátka věci, které člověk sám nezvládne.

Možná právě složitá životní období mu dají sílu k humoru, který je pro něj tak typický. Radost mu dělá nejen partnerka Kateřina, kterou si chtěl před pandemií covidu vzít, nakonec to tak dlouho nevycházelo, že už se jim do toho ani nechce, ale také dvě dcery – jedna vyženěná a jedna vlastní, jeho jsou ale zkrátka obě.

