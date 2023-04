Špinavý Amou Haji popřel všechna pravidla. Stařec se nemyl půl století

Už od školky je nám vštěpováno, že čistota je základ zdraví a kdo se nemyje, dlouho nežije. Jak bychom se ale měli dívat na životní pouť íránského poustevníka jménem Amou Haji, který se po čtyřicítce rozhodl, že je hygiena přežitek a voda docela zbytečná k jiným účelům, než je pití. Zkrátka si usmyslel, že mu voda, nebo dokonce mýdlo, přivodí zdravotní problémy, a podle toho se také začal chovat. Dnes je známý jako nejšpinavější muž světa.

Čelil přírodě i sousedům

Íránec Amou Haji žil až do své smrti na podzim minulého roku v íránské provincii Fars. Neměl to jednoduché, protože místní obyvatelé se čas od času rozhodli, že je potřeba, aby se jejich „soused“ poustevník vykoupal, k čemuž se jej snažili také všemožně přesvědčit. Hajimu se ale vždy podařilo odolat a koupeli se vyhnul. Svůj titul nejšpinavějšího muže světa si tak opravdu zasloužil, protože jakékoliv očistě těla dokázal vzdorovat celého půl století.

Celkem zdravý špindíra

Jaký asi musel být zdravotní stav člověka, který tak dlouho zanedbával hygienu? Neměli bychom to říkat dětem, ale podle lékařů šlo o celkem zdravého muže, až na některé rány, které mu vinou špíny na těla hnisaly. I přes to všechno se ale dožil úctyhodných čtyřiadevadesáti let, což bychom v takových podmínkách asi jen těžko čekali. Na něco podobného pravděpodobně nepomysleli ani lidé z blízké vesnice, kteří měli o poustevníka už dlouho velké obavy. Dokonce se o jeho osud zajímali natolik, že se pokusili muži, jenž žil v díře vyhrabané v zemi, postavit alespoň malou chatrč. To ale nebylo nic pro Hajiho. Ten se raději dál uchyloval jen do jakési své nory.

Jednoho dne přišel zlom

Dříve prý přitom tento muž býval docela obyčejným dítětem a mladým mužem. To všechno se změnilo ve chvíli, kdy se dostavil první velký neúspěch a tehdy přibližně čtyřicetiletý muž utrpěl hluboký emocionální otřes. V tu chvíli se v něm cosi pohnulo a on se rozhodl nejen k samotářskému způsobu života, ale sám sebe odsoudil také k doživotní špíně.

Jedl zdechliny a kouřil trus

Ve svém úkrytu, odkud málokdy vycházel, se navíc živil hlavně zdechlinami a dikobrazím masem, které rozhodně nebývalo právě čerstvé. Místo tabáku si podle místních dýmku nacpával zvířecím trusem a pil jen ze starých špinavých konzerv. Pro nás nepředstavitelné podmínky byly jeho dennodenní realitou.

Vykoupal se – a zemřel

Možná, že by mohl Amou Haji ještě stále žít, kdyby před rokem nepodlehl po půl století naléhání místních obyvatel. Opravdu – nejšpinavější muž světa se rozhodl poslechnout a vykoupat se. Od té doby to ale s jeho zdravím šlo z kopce. Můžeme se domnívat, že jej dohnalo stáří, můžeme se spokojit s vysvětlením, že se všechny nahromaděné nemoci zkrátka jednoho dne pustily do práce na likvidaci starcova těla, ale také můžeme věřit tomu, že Amou Haji dobře věděl, co a proč dělá, a správně tušil, že právě jeho může voda zabít. Pro jeho domněnku bychom samozřejmě jen těžko našli oporu u lékařů, ale svět přece není tak jednoznačný, jak bychom si my lidé přáli.

Nový vládce špinavých lidí

Po smrti íránského poustevníka převzal vládu v této špínou prosycené společnosti Ind Kailash Singh, který má ale do Hajiho rekordu ještě hodně daleko. Podle všeho se totiž zatím nemyl „jen“ přibližně třicet let. Proč vlastně? Prý se před lety tímto způsobem rozhodl ukončit všechny problémy, jimž jeho národ čelí. Inu, každá snaha se cení, jde jen o to, s jakým úspěchem se setká.

Zdroj: wikipedie, theguardian, allthatsinteresting

KAM DÁL: Když tělo nemá železo, dusí se. Vsaďte na maso a vejce, říká lékařka a popisuje rizika.