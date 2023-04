Když tělo nemá železo, dusí se. Vsaďte na maso a vejce, říká lékařka a popisuje rizika

Železo je v lidském těle součástí červených krvinek, kterým umožňuje vázat kyslík a zásobovat jím celý organismus. Pokud tělu železa nedodáváme dostatek, nedokáže produkovat adekvátní množství červeného barviva hemoglobinu, které je hlavním přenašečem kyslíku v organismu.

„Nedostatek hemoglobinu o sobě dává vědět bledostí, popraskanými koutky a jinými záněty na sliznicích dutiny ústní. Odrazí se také na snížení počtu a velikosti červených krvinek, čímž vzniká sideropenická anémie neboli chudokrevnost z nedostatku železa,“ přibližuje problematiku MUDr. Václava Lorencová z laboratoře SYNLAB. Dále se podle ní deficit železa může projevit únavou, slabostí, apatií, zadýcháváním, ale i zvýšenou lámavostí nehtů či vypadáváním vlasů.

Velké množství odčerpá dítě

Největší problém s nedostatkem železa mají ženy v reprodukčním věku, kdy jim tento prvek pravidelně odchází z těla během menstruace, což potvrzuje i lékařka. „Při silných či dlouhých menstruacích je potřeba zpozornět. Nadměrnou ztrátu železa si v tomto případě tělo začne kompenzovat využíváním jeho zásobáren. Lidský organismus si totiž zhruba jednu pětinu železa ukládá „na horší časy,“ vysvětluje MUDr. Lorencová.

Nedostatek železa může podle ní ženy potrápit i v období těhotenství a kojení. „Velké množství tohoto prvku totiž od matky čerpá pro svou potřebu dítě. Doporučená denní dávka u těhotných a kojících žen je tak dvakrát vyšší než běžná dávka, která je 15 mg. V těhotenství a při kojení by tak žena měla přijmout celkem 30 mg železa denně.“

Rizikové jsou i stavy po úrazech

Neznamená to ale, že by muži nebyli dopady nedostatku železa ohroženi. „Ti by ho měli přijímat alespoň 10 mg denně. Pokud se anémie objeví u mužů, je nejprve potřeba pátrat po příčině ztráty železa. Za tou se může skrývat chronické krvácení, a to nejčastěji ze zažívacího traktu, kdy je způsobené například hemeroidy. Jednat se může také o první symptom některého závažného onemocnění, mnohdy nádorového,“ míní MUDr. Václava Lorencová.

Nejúčinnější prevencí je pravidelná kontrola

Nedostatek železa na sobě člověk nemusí dlouhou dobu pociťovat, eventuálně nespecifickým příznakům nevěnuje přílišnou pozornost. „Čím dříve ale deficit železa objevíte, tím lépe se případným potížím předchází.“ Jedinou cestou, jak hladinu železa v organismu zjistit, je pravidelný test krve.

„Abyste měli o hladině železa ve svém organismu reálnou představu, požádejte o kombinaci vyšetření aktuální i zásobní hladiny železa. V případě zjištění nedostatků aktivního i zásobního železa je nutné navštívit svého lékaře a především u mužů a již nemenstruujících žen zjistit příčinu ztrát. Poté je nutné ve spolupráci s lékařem nastavit vhodnou dlouhodobou léčbu. Tělo se musí z nedostatku železa vzpamatovat, proto je důležité v léčbě pokračovat do doby, než se doplní železo zásobní a pomine příčina zvýšených ztrát,“ dodává MUDr. Lorencová.

Vsaďte na maso či potravinové doplňky

Pakliže jste na základě testu zjistili, že máte aktivní železo v normě, ale nízkou hladinu železa zásobního, doplňte ho tělu stravou. „Vsaďte na maso. Nejlepším zdrojem tohoto prvku je totiž právě červené maso, vnitřnosti a vejce. Na železo je bohatá i některá zelenina, ta ale zároveň obsahuje organické kyseliny, jež brání jeho vstřebávání do krve. Bez živočišné stravy lze železo v adekvátním množství doplnit potravinovými doplňky nebo v těžších případech léky s vyšším obsahem železa, které vám předepíše lékař.“

Pozor na čaj a kávu

Vstřebávání železa v těle může být negativně ovlivněno různými látkami. „Léky na žaludeční kyselost, vláknina a vápník obsažený v mléce či mléčných výrobcích způsobí, že tělo nedokáže železo dobře vstřebat a využít. Stejný efekt má i nadměrné pití čaje a kávy. Železo je naopak dobré kombinovat s dostatečným množstvím vitamínu C, který jeho vstřebávání usnadňuje,“ uzavírá MUDr. Václava Lorencová. Vhodné jsou podle ní citrusy, kiwi, šípek, angrešt nebo rybíz.

Zdroje: redakce, MUDr. Václava Lorencová, cpzp.cz, mojezdravi.cz

