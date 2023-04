Seriál ZOO podsouvá mladým lidem, že rozbít rodinu je nejlepší řešení

Eva Burešová si dala pauzu od natáčení kvůli mateřským povinnostem. V létě přivedla na svět svého druhorozeného syna Tristana Williama. Jelikož se tvůrcům její zakulacující se bříško hodilo a o stavu herečky věděli od začátku, připsali Viky Janečkové do děje podobnou peripetii.

Společná linka Viky a Petra skončila náhle

Jenže jelikož její seriálový život začal tím, že se po rozchodu s bývalým partnerem Kamilem Ovčíkem dostala až k soudu kvůli společné firmě, zůstala zadlužená a bez naděje na klidný život, bylo třeba vymyslet, jak žena, která se zběsile řítí životem, může otěhotnět a najít láskyplný vztah. To se chůvě Viky povedlo, a rovnou u předsedy soudu ve městě. Jenže ten vůbec netušil, koho má v posteli. Viky se vydávala za své dvojče Alex, které ve skutečnosti vůbec nemá. Pravda vyšla najevo až ve chvíli, kdy byla v pokročilém stádiu těhotenství.

Petrovi se to samozřejmě nelíbilo. Byl připraven postarat se o dítě po finanční stránce, jinak se ale angažovat nechtěl. Odletěl se svými dvojčaty do zahraničí, tam přijal pracovní nabídku a Viky nechal v Čechách. To by ale nebyl ten správný doják, kdyby se pro ni nakonec nevrátil, nepadli si do náručí a do zahraničí neodletěli spolu. Ale v tuto chvíli přichází kámen úrazu. Společná linka milenců zde totiž skončila – a diváci od té chvíle předpokládali, že se mají zkrátka báječně. To ovšem nebyla tak docela pravda.

Chůva si nenechá nic vysvětlit, syn trpí

Vycházelo to najevo postupně, když volala Ilonce a Mařenkovi. Nakonec přiznala, že Petr nejenže nestihl porod svého syna, ale zalíbila se mu také asistentka, se kterou se prý spustil. A tak Viky sbalila malého Péťu a odletěla zpátky, připravená se už nikdy nevrátit. Babička Danuše to obrečela, dětem Viky chybí, Petr se jí snažil dovolat a vše vysvětlit – to ale Viky samozřejmě po vzoru Týny Popelkové ze Slunečné nedopustila. A tak diváci pořádně nic neví.

Od té doby se Viky jen snaží podnikat, stihnout schůzky, kojit, spát a konejšit syna, kterému pochopitelně otec chybí. Tím spíše, když Burešová avizovala, že vše nakonec skončí dobře. Takže Petr nejspíš nakonec přizná, že se nic nestalo, maximálně došlo k nějakému nedorozumění. Což by Viky dávno věděla, kdyby mu dala alespoň malou šanci. A on by nemusel přijít o celé týdny života svého dítěte.

Těhotná asistentka

A i kdyby byla pravda, že asistentka s Petrem otěhotněla a on se do ní zamiloval, protože nedokázal překousnout, že žije s Viky a ne s Alex, je tohle skutečně chování, jaké by mladí lidé měli vidět v seriálu, který se prezentuje jako rodinný?

Všichni mladí, kteří na ZOO nadšeně koukají, si zafixují, že problémy ve vztahu není třeba řešit. Že je nejlepší, když toho druhého nenecháte ani domluvit. A že s dítětem můžete lítat tam a zpátky, nehledě na to, kde má druhého rodiče. Je snad rozbití rodiny nejlepší řešení? Neměl by se člověk snažit o chlup více, když už nemá v životě zodpovědnost jen za sebe? V seriálu není po lásce ani památky, všude je nepříjemně a Viky se chová stále arogantněji. Může tohle vůbec ještě skončit dobře?

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Sabina Remundová z Kukaček přiznala, že manžel pracuje až moc. Na vše je sama.