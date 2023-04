Seriál ZOO: Viky Janečková je zpátky. Místo šťastné ženy je tu udřená matka samoživitelka

Eva Burešová hraje v seriálu ZOO jednu z hlavních postav. Viky Janečková je žena zkoušená osudem, která si prožila toxický vztah s Kamilem Ovčíkem. Ten ji na začátku seriálu tahal po soudech, posílal na ni exekutora a neustále jí vyhrožoval. Když se však mladá žena zamilovala do svého Petra, nedopadlo to o nic lépe.

Žádná láska a samý boj stále dokola

S Petrem Křížem to byla totiž v zahraničí trochu potíž. Ačkoliv Viky Janečková zanechala svůj život v Čechách a bez váhání se přesunula za svým milým do zahraničí, kde on přijal pracovní nabídku, štěstí ji tam nečekalo. Petr se měl zamiloval do své asistentky, dokonce s ní snad měl Viky podvést. A to vše nejspíš během šestinedělí, kdy se žena nejenže potřebuje opřít o svého partnera, ale navíc je velmi citlivá.

Někteří diváci se shodují v tom, že tohle si vztah Petra a Viky zkrátka nezasloužil. Tak dlouho kolem sebe kroužili, mají za sebou lži i boj, kdy si soudce málem vzal zákeřnou a intrikující Markétu Tomečkovou, kterou ztvárnila Michaela Petřeková. A pak jejich vztah skončil na hloupé aféře s asistentkou. Asi každá žena, kterou by muž podvedl v šestinedělí, by sbalila pár kufrů a utekla by zpátky do Čech. Proč ale Petr ještě nepřiletěl? Proč své milované nepřišel vše vysvětlit, jestliže to není tak horké? Samé otázky...

Proč Petr nepřiletí s omluvou?

Je jisté, že se do seriálu vrátí, protože Robert Urban, který ztvárňuje postavu soudce Kříže, na svém Instagramu nedávno prozradil, že už zase natáčí. Když si ale divák uvědomí, že se soudce nepřesunul k protinožcům, ale jen v rámci Evropy, je s podivem, že nesedne – klidně o víkendu – na letadlo a nepřispěchá své milované vše vysvětlit.

Právě Viky je momentálně ve stavu, kdy se snaží být dobrá podnikatelka i máma, zapomíná na schůzky, pro probdělých nocích zoufale zvedá telefony, zpívá po barech a neustále shání, kdo jí pohlídá dítě. Svěří ho dokonce i mladé Sid, která plačící miminko ani nezvedne z postýlky a neví, co s ním. Tolik jsme se těšili, že konečně přijde velká láska a romantika, a místo toho je tu jen udřená matka samoživitelka, která neví, kde jí hlava stojí. A ačkoliv je to realita mnoha maminek, které se snaží pro své dítě zajistit to nejlepší, do seriálu už by se hodilo trochu té dobré energie. Tak třeba příště.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Seriál ZOO: Proč si ta Burešová všechno tak komplikuje? Vrací se Viky a je horší než Týna ze Slunečné.