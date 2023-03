Seriál ZOO: Vrací se dvojčata, která nikdy nechodila do školy. Jak je to možné?

Když předseda soudu Petr Kříž přijímal prostořekou Viky Janečkovou jako chůvu, která snad konečně zvládne jeho nezbedné děti, měl pocit, že našel svatý grál. A nemýlil se! Osud tomu chtěl, že se do sebe dvojice nakonec zamilovala a počala spolu potomka. Před pár díly se narodil malý Péťa, který sice Viky dělá radost, s jeho tatínkem už je to však krapet horší. Nejen, že nestihl porod, dokonce prý našel zalíbení ve své asistentce.

A co děti? Mají si kde hrát?

Dvojčata Sofie a Ben pod vedením Viky dokonale ožila – v tom nejlepším slova smyslu. Konečně nevymýšlejí vylomeniny, chodí na kroužky, tvoří, hrají si. Jenže otázku vzbuzuje, jaké povinnosti vzhledem ke svému věku mají. Jakubu Bartákovi, představiteli Bena, je totiž ve skutečnosti už 9 let, Adélce Hesové pak 7 let. I kdyby Jakub s Adélkou ztvárňovali předškoláky, podle české legislativy by museli nastoupit alespoň na poslední rok do školky.

V seriálu se však nikdy o žádné školce, natož škole, nikdo nezmínil. Děti chodí na dramaťák, teď v cizině na francouzštinu, aktivit tak mají požehnaně. Jejich otec Petr Kříž rozhodně nezahálí, na péči se podílí také babička Danuše. A i kdyby byli takzvaní „domškoláci“, byla by o tom v seriálu alespoň zmínka. Zdá se, že to tvůrci zcela – a trochu nesmyslně – opomněli.

Ben letěl domů sám

Navíc babička Danuše nedávno přivezla Bena ze zahraničí do Čech. A když byl výletu konec, posadila ho na letadlo a zpátky cestoval sám. Pokud by měla být dvojčata ještě menší než předškoláci, nelze předpokládat, že by tak malé dítě letělo samo.

V seriálu ZOO je teď hlavním tématem Haďák a jeho problémy s financemi, zároveň také láska Charlieho ke Kateřině. Na konci března se vrátí také Eva Burešová a s ní celá rodina Křížových. Nedávno vyšlo najevo, že seriál bude mít 160 dílů, tedy stejně jako jeho předchůdce Slunečná. Nyní je tak už ve své druhé polovině. Nový díl vysílá Prima každé úterý a čtvrtek.

Zdroj: seriál ZOO, ctidoma.cz

KAM DÁL: Seriál ZOO: Hádka Michaely Pecháčkové a Šimona Biliny kvůli penězům.