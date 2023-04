Sabina Remundová z Kukaček přiznala, že manžel pracuje až moc. Na vše je sama

Talentovaná Sabina Remundová má práce až nad hlavu. Momentálně se objevuje ve druhé sérii Kukaček na České televizi, kde zbývají už poslední dva díly, hraje téměř obden v divadle, a ještě točí nový seriál Mozaika podle scénáře Alice Nellis, který střídavě režírují Lenka Wimmerová a Jasmina Blaževič. Kdo by ale čekal, že doma nachází oporu, ten by se mýlil. Přiznala, že manžel není žádný domácí kutil.

Manžel nejede s dětmi ani na dovolenou

„Když byly moje děti malé, jezdila jsem s nimi velmi odvážně na dovolenou a zažili jsme nejedno dobrodružství. Tatínek dětí vždycky raději chodil do práce, nikdy s námi na dovolené nebyl. Společnicí a vydatnou pomocnicí nám byla chůva Libuška. Ta by mohla vyprávět o všech adrenalinových zážitcích se mnou,“ přiznává. Jednoduché to tedy rozhodně nemá. „Byla jsem trošku táta i máma, tak mi začali říkat chumíš. To si sami vymysleli. Jejich tatínek je workoholik, nestydím se to tak pojmenovat, protože je to pravda,“ řekla v pořadu Blízké setkání v Českém rozhlase.

Na své děti, syna Vincenta a dceru Adinu, je tedy sama. Někdy je toho přitom až nad hlavu. „Pořád jsem se učila, připravovala... Bylo to ne osm, ale patnáct hodin denně práce. Soboty, neděle, víkendy. Rok bez dovolené, kdy jsem jen čekala, co se kde porouchá a zhroutí, a modlila se, aby se tak nestalo. Velký zápřah po všech stránkách. Ale jsem šťastná, že jsem to zvládla,“ řekla o hraní v divadle, kde je měsíčně třeba až třiadvacetkrát. Vypadá to však, že to, kvůli čemu by se nejedna žena rozvedla, Remundová zvládá s životním nadhledem a humorem. Asi už si zvykla, že má doma zkrátka pracovitého muže a žádného zahradníčka.

Remundová je někdy tak unavená, že se jí pletou slova

„Dělám vše, co je potřeba. Od řemeslníka přes zahrádkáře a kuchařku. K tomu musím stačit našim velkým dětem, které už přestávají být dětmi a mají nejrůznější potřeby. Často se mi pletou slova, jak jsem unavená, a děti se shovívavě smějí,“ citoval Remundovou Pestrý svět v čísle 13. Žije přitom ve velké vile spolu se sestrou Theodorou a maminkou Ivou Janžurovou. Práce se tam tedy jistě najde neustále.

Postava Olgy Holcové, které jeden syn zemře a dalšího jí vymění, pro ni byla velkou výzvou. Nekonečno lásky, které Olga v seriálu často připomíná, se jí podařilo dostat na televizní obrazovky opravdu dokonale. Ačkoliv druhá série sklízí více kritiky než ta první, neboť v prvních deseti dílech se diváci takřka nic nedozvěděli a vše se začíná odehrávat až v posledních třech epizodách, stejně všichni s napětím čekají, jak to s Kadlecovými a Holcovými dopadne. Jisté je, že si Remundová svou postavou rozhodně ostudu neudělala a těžkou životní situaci ztvárnila tak, jak je jí běžné – s pokorou, respektem a mimořádnou pečlivostí.

