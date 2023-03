Ať skončí Kukačky jakkoliv, už je to jedno. Šance na skvělé pokračování je pryč

Když Tereza oznámila, že je těhotná, vypadalo to na perfektní zápletku. Biologické dítě versus vyměněné, mateřská láska a její intenzita, dějová linka s matkou, která odešla, i otázka toho, jak se vlastně biologičtí rodiče vyrovnávají s tím, že jejich dítě vychovává někdo, kdo ho velmi pravděpodobně vede úplně jinak, než by ho vedli oni sami. To tam všechno trochu je – a vlastně to vůbec nevnímáte.

V Kukačkách tvůrci promarnili příležitost

Druhá série začala retrospektivně. Viděli jsme soud s Davidem, kde jsou všichni zdrcení. Vyprávějí, jak se cítili, když zjistili, že jejich syn vlastně není jejich vlastní. A rovněž, jaký vliv na osud dvou rodin má společný dvorek a bydlení vedle sebe. Jaký vztah mají Jakub s Tomášem, zda se mají rádi a přátelí se. A také, jak těžké je přimět dvě zcela odlišné rodiny k tomu, že spolu zkrátka musí fungovat, protože je osud svedl dohromady.

Bylo mnoho příležitostí, jak z pokračující série udělat naprostou bombu. Tereza mohla řešit druhé těhotenství – jak bude vychovávat druhé, tentokrát vlastní dítě? Jak se bude chovat v porodnici, aby se ujistila, že jí dítě znovu nevymění? Co když se jeden z kluků rozhodne, že chce vyrůstat u svých biologických rodičů? Co když ho pohltí touha poznat ty, jejichž geny jsou jeho součástí? Získá jedna rodina oba kluky? Jak by se k tomu stavěl soud?

Co dělá Martin u Rudolfa Býčka?

Bohužel, nic takového se v Kukačkách neřeší. Marcela je těhotná už dvě léta, Luboš, který jí kradl peníze, je najednou nejlepším náhradním tatínkem široko daleko, Tereza se touží dozvědět, proč její máma odešla, ačkoliv to řeší tak intenzivně, jako by se snad posledních nejméně třicet let vůbec neptala, a Martin pracuje u Rudolfa Býčka, i když vůbec nechápete, co tam vlastně dělá, protože je pořád doma, a navíc nikdo nikdy neřekl, na co má Býček vlastně firmu.

Ačkoliv si mohly druhé Kukačky po vzoru kdysi populárního pořadu Bludiště zasloužit zlatého bludišťáka, neboť diváci po pokračování přímo prahli, tady to asi nedopadne. Zeptejte se někoho, co se v Kukačkách posledních deset dílů dělo. Troufáme si tvrdit, že žádnou velkou zápletku váš známý nepřevypráví. A tak to vypadá, že už je vlastně jedno, co se tam stane poslední tři díly. Nic velkého už nás zřejmě nečeká. A že by nás tvůrci překvapili, s tím už nikdo snad ani nepočítá. Co by za ty tři zbývající hodiny asi tak zvládli vymyslet…

