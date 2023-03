Kukačky: Dějová linka s Terezinou mámou je ztráta času

Tereza Býčková, máma Jakuba i Tomáše, to v životě nemá vůbec jednoduché. Osud tomu chtěl, aby jí kvůli záměně dětí v porodnici vstoupil do života Jakub s Aspergerovým syndromem, který je sice náročnější než ostatní děti, přesto přináší svým rodičům do života čistou radost. Vedle toho je tu samozřejmě dobrosrdečná Olga, která sice vypadá, že se každou minutu zhroutí, protože zoufalý pohled z její tváře nemizí, do své rodiny ale vnáší teplo domova.

Alena zastínila příběh kluků

Druhá série přímo vybízela k tomu, aby padlo rozhodnutí u soudu, se kterým se budou muset rodiny znovu vyrovnat. Ať už budou kluci muset zůstat u rodiny, která je vychovala, nebo u té biologické, je potřeba to rozseknout. Diváci, kteří se celou dobu zamýšleli nad tím, jak by se zachovali oni sami, prahnou po rozhodnutí. Leckdy právě ani skalní fanoušci Kukaček nevědí, zda by po šesti letech vyměnili dítě za to, které je „opravdu jejich“. Téma to rozhodně není černobílé a stoprocentně by si zasloužilo více prostoru. Proč je tomu jinak?

Může za to podivná linka s Terezinou mámou Alenou, která je tak trochu nesympatická od první minuty. Čistě na okraj by diváka nejspíš zajímalo, proč se žena rozhodne opustit svoje dítě, celé to však budí dojem, že to nepřinese žádnou novou informaci. Jen to, že tím Tereza celý život trpí, což se dá vcelku dobře pochopit, a že je Terezin otec Rudolf naštvaný. Jestli odešla kvůli Kateřině, kterou hraje Klára Cibulková a u které vlastně nevíte, zda je teď opravdu Rudolfovou partnerkou, případně zda za to může věčně uřvaný Karel… To se jeví vlastně jako vcelku nepodstatná informace.

Mateřská láska zde nedostala prostor

Navzdory pocitům, které tato dějová linka vzbuzuje, jí věnovali tvůrci až překvapivé množství času, ačkoliv se divák vlastně v dílech nic nedozvídá a má pocit, že kdyby odjel na měsíc na dovolenou a seriál potom zapnul znovu, nic by mu v dílech neuteklo. O chlapcích jsme se toho moc nedozvěděli, chybí scény, kdy se sbližují, hrají si spolu, řeší nastalou situaci. Za celou dobu nezazněla ani jedna jejich zmínka o tom, jak to oni sami vnímají, kromě toho, že Jakub má pocit, že táta Martin má raději Tomáše.

Chybí vlastně otázka zdravého dítěte – Tereza vychovává autistického Jakuba, kterého miluje víc než svůj život. Přesto je to Tomáš, kdo je její syn, má její geny, a navíc je zcela zdravý. To je nepochybně velké osobní dilema, které by si jistě zasloužilo svůj prostor. Stejně tak těhotenství Terezy. Tvůrci seriálu ji však nechali potratit, když se po letech zničehonic ukázala její máma. Terezu to tak rozrušilo, že ji to stálo to nejcennější. Otázka biologického dítěte a „vyměněného“ dítěte je z hlediska mateřské lásky vlastně nádherným tématem. Stejně jako poznání, že člověk může své biologické dítě i to, které není jeho, milovat úplně stejně – celým svým srdcem.

Dějová linka s Terezinou mámou však celé drama kolem kluků nepříjemně zastiňuje. Je nezajímavá, protivná a kdyby tam nebyla, nic by se nestalo. Jak se příběh v rodině Holcových a Kadlecových bude vyvíjet dál? Uvidíte už dnes ve 20:15 ve vysílání České televize.

Zdroj: Česká televize, Instagram

