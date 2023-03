Druhá řada Kukaček je nastavovaná kaše. Nebyli jsme nadšení, že se točí, říká Barešová

Seriálové drama Kukačky útočí na ten nejsilnější cit – na mateřskou lásku. Otázka, zda rodiče vymění svého syna, když po šesti letech zjistí, že není jejich, rezonovala českou společností velmi dlouho. Příběh představil dvě rodiny – Holcovy a Kadlecovy – které se musí rozhodnout, jak se s celou situací vypořádat. Ve druhé sérii se všichni sestěhovali na jeden dvorek, aby byli na blízku „oběma svým klukům“. Druhá série pak slibovala soud s Davidem.

Luboš kradl Marcele peníze, teď spolu zařizují bydlení

Jenže sbližování s kluky a tvorba nové – mnohem větší – rodiny je zcela zastíněna Davidovými pokusy o pokoření medaile za alkoholismus, prapodivnou dějovou linkou kolem Terezy hledající pravdu o své matce ztvárněné Janou Kolesárovou, která se chová jako ženská z jiného vesmíru, Marceliným poněkud nepochopitelným zalíbením v Lubošovi, který jí v první sérii kradl peníze z obchodu, výměnou zraněné představitelky zdravotní sestry, Jitky Čvančarové, za Evu Hacurovou, která zdaleka nevypadá tak ztrápená nevěrami jako její předchůdkyně, nebo věčně zasmušilou Sabinou Remundovou, která se – podle toho, jak působí – každým okamžikem zhroutí.

Tereza, která musela překonat Martinovi nevěru, nemocnou babičku, výměnu vytouženého syna, který se narodil po prodělaných dřívějších potratech, následně ztrátu dalšího dítěte, když otěhotněla a potratila ve chvíli, kdy se vrátila její máma, totiž působí jako hromosvod pro všechny tragédie světa. Navzdory tomu ji Marta Dancingerová hraje úžasně – a to trápení jí opravdu věříte. Nicméně, po několika dílech, kdy vlastně nikdo není schopen říct, proč její matka vlastně odešla, získáte pocit, že už vás to vlastně až zas tolik nezajímá.

Málokdy se stává, aby dvojka byla stejně dobrá jako jednička, říká Barešová

„Režisér seriálu Biser Arichtev to do médií několikrát řekl – nikdo z nás nebyl nadšený, když se rozhodlo, že bude druhá série. My v Česku jsme mistři v nastavování kaše, což já osobně úplně nenávidím. I potom, co jsme dotočili druhou sérii, jsem si říkala, že se opravdu jen málokdy stává, aby dvojka byla aspoň stejně dobrá jako jednička,“ nechala se slyšet pro iDNES.cz Denisa Barešová, která ztvárnila těhotnou Marcelu.

A zdá se, že se zmínění zase tolik nemýlili. Z Davidova soudu neproběhlo doposud nic, a to seriál běží od ledna. Součástí dílů jsou jen útržky, které vlastně nedávají smysl. Naopak David, ačkoliv právě on děti vyměnil, se staví do pozice, že už se vlastně nebude omlouvat, protože už se omlouval dost. Jako divák sedíte u televizních obrazovek a říkáte si – cože? Sebere matce dítě a nebude se omlouvat? Doufá, že nepůjde do vězení? A jak to řešit, když je to váš bratr?

Terezino těhotenství mohlo být pro seriál spásou

Druhá série měla obrovský potenciál. Jenže za prvních osm dílů se divák vůbec nic nedozvěděl. Vlastně ani nechápete, jak to mezi sebou mají Martin s Terezou, jak se obě rodiny s kluky sbližují, nebo jak to prožívají právě Jakub s Tomášem. Proč nechali tvůrci Terezu znovu potratit? Vždyť právě situace „biologické dítě versus Jakub (který je i není jejich)“ by byla nesmírně zajímavá.

Jednotlivé díly se staly bojem o udržení pozornosti. A navíc máte pocit, že když nějaký neuvidíte, nic vám neuteče. A to je u série, která má třináct dílů, vlastně špatně. Další díl vysílá Česká televize už dnes ve 20:10.

Zdroj: Česká televize, wikipedia.org

