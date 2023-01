Kukačky 2: Překvapí druhá série, nebo zklame?

Seriál Kukačky začal v první sérii porodem Jakuba a Tomáše, které v porodnici vyměnili. Rodiče na to přijdou až po šesti letech. Čelí tak svízelné situaci, zda by dítě mělo zůstat s biologickou matkou, nebo s tou, která ho několik let vychovávala. A jak je zřejmé, otázka to není nijak jednoduchá. Během prvních třinácti dílů se dotčené rodiny snaží dohodnout, jak se k věci postavit. A není to vždy tak jednoduché.

V první sérii se provalilo velké tajemství

Kadlecovi a Holcovi jsou na první pohled úplně jiní. Druzí zmínění žijí na vesnici, mají čtyři děti a v čele rodiny je svérázná, byť srdečná maminka. V pražské rodině u Kadleců žijí trochu jinak. Navíc se potýkají se synovým autismem. Právě ten má zřejmě původ ve zpožděném příchodu doktora na porodní sál. Při porodu císařským řezem měl doktor zpoždění.

Celá série skončila šokujícím odhalením. Za výměnou dětí není doktor, který se bojí možných následků, nebo snad dcera od Holců, která s ním měla pletky a kvůli ní přišel pozdě. Jde o bratra Davida, který se bál, že novorozené miminko zemře stejně jako jejich Kája. Bylo mu šest, když Holcovi o syna kvůli nemoci přišli. Seriál také ukazuje, jakou měrou dítě ovlivňuje, v jaké rodině vyrůstá. Biologické předpoklady jsou jedna věc. Prostředí rodiny další.

Vyšetřit by to měl David Novotný, říkají diváci

Přesto začala druhá série poněkud rozpačitě. „To je drama za každou cenu, bylo mi u toho úzko,“ píše na sociálních sítích divačka Milada. „To bude celá druhá série o Davidovi, jak se trápí?“ uvažuje divačka Klára. První díl se nesl v duchu neshod obou rodin, možného soužití v protějším domě i zavedení nového režimu. Čím blíže si fyzicky jsou, tím je vše komplikovanější. Odlišné životní styly i způsob vedení synů přinese zřejmě mnoho neshod.

„Část děje by se měla přesunout do Českých Budějovic. Pak by to mohl vyšetřit táta Novotný,“ směje se divačka Marcela. Naráží tak na nový seriál Místo zločinu České Budějovice, kde herec David Novotný ztvárnil policejního vyšetřovatele. V Kukačkách hraje tatínka rodiny Holcových. V posledních dnech ale veřejnost zastihla zpráva, že by si teď chtěl dát Novotný od natáčení delší pauzu. Prý usoudil, že je ho na televizních obrazovkách až příliš.

Jak se bude děj vyvíjet dál? Diváci se mohou těšit na další díl již příští pátek.

Zdroj: Česká televize, Facebook

