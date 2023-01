Kleopatra: Milenka mocných mužů, plod lásky sestry a bratra, zrádkyně i feministka. Jak ve skutečnosti zemřela?

Egypt není jen oblíbenou dovolenkovou destinací mnoha Čechů. Jeho historie patří mezi vůbec nejdelší, kterou známe. Kleopatra VII., v učebnicích známá také jen jako Kleopatra nebo Kleopatra Egyptská, byla třetí dcerou Ptolemaia XII. S jistotou nevíme, kdo byla její matka, ale předpokládá se, že se jednalo o Ptolemaiovu sestru. Právě tento rod si incestem zajišťoval nárok na faraonský trůn. Měla bratra Ptolemaia XII. Vladařkou se však stala dříve než on. Očekávalo se od ní, že i ona bude pokračovat v rodinné tradici a děti porodí svému bratrovi.

Zamilovaný Caesar zapomněl na hněv římského lidu

Kleopatra byla jmenována spoluvladařkou svého otce. Po jeho smrti se dle závěti stala spoluvladařkou svého bratra, kterému bylo tou dobou prý něco kolem deseti let. Tehdy nemohla žena zdědit egyptský trůn sama. Kleopatra byla ale i starší než bratr. Když ji otec jmenoval spoluvladařkou, podle dobových záznamů jí bylo sedmnáct let, někdy se uvádí osmnáct. Ptolemaios později zahynul. Utopil se údajně v Nilu při bojích s Caesarem. To byla Kleopatry příležitost.

Jelikož byl král nezletilý, vznik triumvirát. Kleopatra s tím nesouhlasila, docílila zrušení poručnictví nad sebou, nad Ptolemaiem ale trvalo. Poručnická vláda se chtěla Kleopatry zbavit, proto utekla do Sýrie.

Zpátky na trůn ji ale dosadil sám Caesar. Zamilovali se do sebe a stala se jeho milenkou. Ze svazku se narodil syn Ptolemaios XV., kterému se začne říkat Cesarión. Když přijede Kleopatra se synem do Říma, Caesar ji uvítá s nebývalými poctami, vezme ji do senátu a nechá jí odhalit zlatou sochu. To způsobí poprask, protože je tou dobou podle římského práva legálně ženatý. Římský lid ale Kleopatru nepřijal. Vznikla obrovská nenávist, nahlas si to tehdy troufne říct však jen málokdo. Když se prohlásil císařem, pro část Římanů to byla poslední kapka. Patrně právě ona byla důvodem Caesarova zavraždění v roce 44 před naším letopočtem. Kleopatra tak uprchne zpět do Egypta.

Další ženatý na scéně: Marcus Antionius

O dva roky později dopadl Oktaviánus a Marcus Antionius Caesarova vraha. Právě druhý zmíněný, jeden ze tří tehdejších vládců Říma, byl pro Kleopatru další osudový muž. Byl jí natolik uchvácen, že s ní odjel do Alexandrie. Tam spolu strávili deset let. Měli tři děti, dvojčata Alexandra Hélia a Kleopatru Selené, také syna Ptolemaia Filadelfa. Historie se ale opakovala. I Marcus Antonius má v Římě legální manželku Oktavii, sestru svého spoluvládce. Svůj sňatek ale prohlásil v Egyptě za neplatný a s Kleopatrou se oženil. To Řím znepokojí. Pravé pobouření ale vzbudí, když začne rozdávat Kleopatře a jejich dětem území ve středomoří.

Ani s Antoniem ji ale nečekal šťastný konec. Vztahy v té době mezi Marcem Antioniem a Oktavianem byly už vyloženě nepřátelské. Započalo tak válečné tažení proti Egyptu a Kleopatře. Obavy vzbuzoval i Cesarión, pokrevní syn zesnulého Caesara, který by jednou mohl vznést nárok na vládu nad Římem. V průběhu námořní bitvy u Actia je loďstvo Kleopatry Oktavianem drceno. Kleopatra to neunese a obrátí své lodi zpátky k pevnině. Skryje se v hrobce. Antonius spěchá za ní. Možná z lásky, možná, aby jí vyčetl zradu. Kdo ví. Opustí svou armádu a nechá ji v bitvě napospas. To je v římských dějinách neslýchané.

Kleopatřina poslední bitva

Některé zdroje tvrdí, že poslala Antioniovi zakódovaný dopis, který si špatně vyložil a usoudil, že spáchala sebevraždu. Některé zas, že to byl Kleopatry záměr, protože se bála jeho hněvu. Chtěla v něm tak vzbudit domněnku, že je již po smrti. Zdrcený Antonius nalehl na meč, aby spáchal sebevraždu. Když umíral, dostal informaci, kde se Kleopatra ukrývá, přenesli ho k ní a on zemřel v Kleopatřině náručí.

Oktavianovi se Kleopatra snažila nabídnout příměří. Neúspěšně. Sedmnáctiletý Cesarión je na jeho pokyn zavražděn. Egyptská královna měla být poté vedena v ponižujícím pochodu Římem, ale sama se raději rozhodla vzít si život. Bylo to pouhých dvanáct dní po smrti Marca Antionia.

I o její smrti se dodnes spekuluje. Nejčastěji se objevuje verze, že se nechala uštknout hadem, kterého k ní tajně propašovali. Dnešní vědci prý ale tuto možnost vylučují. Není údajně tak lehké hada přimět, aby kousnul a vpravil do těla jed. Navíc měla Kleopatra zemřít poklidnou smrtí, což by tuto verzi také vylučovalo. Je prý mnohem pravděpodobnější, že vypila bylinný lektvar či jed.

Elizabeth Taylor jako Kleopatra

Děti Kleopatry a Marca Antionia byly převezeny do Říma, kde se jich ujala vdova Oktavia. Její bratr Oktavian se později stal císařem. Přijal jméno Augustus. Vládl 40 let.

Ať už zemřela jakkoliv, dodnes patří mezi nejznámější a nejkontroverznější historické postavy. Ženy si podle ní nechávají dělat typické mikádo nebo si líčí výrazné oči. Okouzlila mnoho mužů a je tak symbolem lásky, vášně i odvahy. V zahraničí je její nejznámější představitelka Elizabeth Taylor, u nás získala popularitu hlavně díky jednomu z nejznámějších muzikálů české scény.

