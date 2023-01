Seriál ZOO: Známe datum, kdy se vrátí Viky! Do seriálu míří i Jitka Hrnčířová, bývalka Petra

V seriálu ZOO se teď dějí věci! Mařenka má problém s dvojčaty, randí totiž s oběma. Albert se stal ředitelem, což je nepochybně splněním jeho velkého snu. Roklová ale trpí, nevěra manžela jí nedá spát. Do toho se děje spoustu dalších situací, které píše sám život. Sid si postupně pouští k tělu blíž Filipa, který nemá sice zlé úmysly, nepochybně se mu ale mladá dědička sklářského impéria zamlouvá. A Haďák, který hledá své rodiče v Amazonii, zatím nic netuší.

Velký návrat Jitky Hrnčířové

Televize nedávno prozradila, že oblíbená herečka Eva Burešová je už v plné síle před kamerou. Její postava by se měla vrátit v díle číslo 99. Tento čtvrtek diváci viděli díl s číslem 81. Pokud se seriál nedočká nějaké pauzy, měla by se „bývalá chůva“ objevit ve čtvrtek 23. 3. 2023. Skoro magické datum!

Nebude však sama, kdo znovu míří do děje. Podle Instagramu točí už i Tereza Bílková, která hraje Jitku Hrnčířovou. Právě tu si kdysi soudce vybral jako náhradní matku svých dětí. Byla tak překážkou vztahu s Viky, který byl tehdy ještě „v plenkách“. Diváci si Terezu sice oblíbili, zpátky ji ale zas tolik nechtějí. Pro Bílkovou je ZOO nepochybně velkou příležitostí, otázkou je, jakou roli bude zastávat.

Vrátí se Viky zklamaná a bez Petra?

Už teď je totiž jasné, že vztah, který se znovu dostane do popředí, nebude v pořádku. Viky je zklamaná, protože to se soudcem není tak růžové. Hodně pracuje, porod syna ani nestihl. Bývalá chůva jeho dětí se tak ze zahraničí nastěhuje do svého starého bytu. Ten už ale obývá Sid s Filipem. Vzniká mezi nimi něco, co fanoušky rozhodně nepotěší. Haďákovi totiž fandili.

Už několik dílů můžeme vidět také advokátku Markétu, která tak trochu laškuje s Charliem. Zdá se, že je to zkrátka její typ! Tess se asi zamilovala do Marka, proto můžeme očekávat naprosto běžnou dějovou linku. Vzdá se svého nelegálního povolání pro lásku? Dokáže mu, že ho skutečně miluje? Najde štěstí u sestry dívky, do které se dřív bláznivě zamiloval? Kdo by totiž věřil, že Mařenka byl s Viky jen kamarád, byl by blázen. Viky ho sice měla jen jako vrbu, on to samé říct ale nemůže….

