Co se děje v ZOO: Petr odkopnul Viky! Takhle si chůva pohádku v zahraničí nepředstavovala

Diváci se bouří. Sid našla zalíbení ve fotografovi Filipovi, kterého ztvárňuje Tomáš Klus. V době, kdy jí má celá ZOO za zlé, co se tam děje, se jí zastane a je jí oporou. Ačkoliv mezi dvojící ještě k ničemu zásadnímu nedošlo, už teď je jasné, že by to mohlo skončit minimálně polibkem. A to se Háďákovi, který tráví svůj čas hledáním pravdy o svých rodičích, určitě líbit nebude. Jenže to není vše, co se bude v seriálu ZOO dít.

U porodu Petr nejspíš nebyl

Vypadá to, že porod vytouženého syna Petra a Viky nedopadne tak docela podle jejich představ. Petr bude tou dobou na pracovní cestě ve Španělsku a poprvé uvidí svého třetího potomka jen na fotkách. Viky z toho bude pochopitelně zklamaná a o svých pocitech poreferuje Mařenkovi. Skoro se zdá, že ji to mrzí víc než Petra.

Je ten Petr skutečně takový ignorant, nebo se v tom vztahu děje něco, co se diváci dozví o něco později? Nabízí se otázka, proč tvůrci udělali z hlavní dějové linky takovou smršť zklamání. Diváci si Viky a Petra zamilovali. Ačkoliv možná neměli být těmi, kteří jsou nejvíc vidět. Přeci jen se seriál jmenuje ZOO. Dnes představují hlavní postavy. Právě kvůli nim se diváci na seriál dívají.

Nová postava se v seriálu utká s Albertem

Je to důvod, proč se Viky vrátí do svého starého bytu, kde teď přebývá Sid a Filip? Zůstane Petr ještě nějaký čas v zahraničí? Nebo snad došlo k rozchodu oblíbeného páru? Nepochybně se Robert Urban, představitel Petra, na natáčení vrátí. Na svých sociálních sítích sdílí fotografie z placu. Jestli ale bude stále velkou láskou Viky? Na to si musíme ještě počkat.

V nových dílech se také představí v nové roli Sandra Nováková, která ztvární mámu dvou dětí. Jeden z prvních konfliktů bude mít překvapivě hned s Albertem, který se stal v ZOO novým ředitelem. Když ho starosta jmenoval, nikdo mu ani nezatleskal. Pracovníci v zoologické zahradě z toho budou vinit Sid. A aby toho nebylo málo, Markéta se pokusí sbalit Charlieho.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

